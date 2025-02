Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 10 al 14 febbraio? La soap di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Agata e Mimmo, intenti a escogitare un piano per allentare la tensione in casa Puglisi.

Il Paradiso delle Signore, trame fino al 14 febbraio 2025

Tra Ciro e Agata si è creato un muro invalicabile. Il risentimento dell’uomo impedisce una riconciliazione con la figlia, e l’atmosfera in casa Puglisi si fa sempre più tesa. Poco dopo Mimmo scopre che Ciro ha messo in punizione la figlia, e fa ad Agata una proposta incredibile, che permetterebbe alla ragazza di riottenere un po’ di libertà. Mimmo le propone di fingersi fidanzati e lei accetta.

Il Paradiso, anticipazioni settimanali dal 10 al 14 febbraio

Al Paradiso Rita si getta subito a capofitto nel lavoro, concentrandosi in particolare sulla nuova collezione di Botteri, che sembra nascondere qualche segreto. Intanto Tancredi informa Giulia del vero ruolo della nuova arrivata. Mentre Botteri si avvicina sempre più a Giulia Furlan, Rita continua a indagare per ottenere quante più informazioni possibili sulla prossima collezione dello stilista.

Botteri – sempre più in confidenza con Concetta – finisce per parlarle della sua relazione passata con Giulia. Irene – rimasta senza coinquiline – propone a Delia di andare a vivere con lei. La ragazza accetta e Gianlorenzo Botteri la aiuta a fare il trasloco. In questa occasione Delia gli legge le carte. Il fascino di Tancredi sembra fare breccia nel cuore di Rosa, e Marcello appare sempre più infastidito dalla collaborazione tra i due.

Marta confessa a Roberto di avere una relazione, senza sbilanciarsi troppo. Nel frattempo Salvo intravede uno spiraglio per risolvere il problema della suocera. Il ragazzo escogita un modo per far riavvicinare i genitori di Elvira sfruttando l’imminente festa di San Valentino. Quando arriva il gran giorno, i due ragazzi non possono fare altro che sperare che il loro piano funzioni e che i genitori di lei possano riappacificarsi. Qualcosa però va storto.

Spoiler Il Paradiso: cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Umberto nasconde la verità sulle condizioni di salute di Adelaide, mentre Marcello è sempre più preoccupato perché non ha più sue notizie da giorni. Mentre Enrico è alle prese con i preparativi per il giorno di San Valentino, e vorrebbe fare una sorpresa a Marta, le Veneri organizzano una serata speciale al Paradiso. A sorpresa Lea e Anita arrivano a Milano. Marta non può fare a meno di notare che Anita è sempre più distaccata con lei, mentre Lea si dichiara disponibile a lasciare la bambina sola con Enrico per San Valentino.