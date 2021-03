Eccoci, arrivati alle anticipazioni di una nuova settimana del Paradiso delle Signore, che vanno dall ‘8 al 12 marzo 2021. La soap di Rai 1 tiene compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.55. Cosa accadrà ai nostri beniamini? Scopriamo assieme.

Il Paradiso delle Signore: 8 – 12 marzo 2021. La Festa della donna

Nel negozio più bello di Milano è l’otto marzo, il giorno della Festa delle Donne e le Veneri così come tutto il Paradiso sono in fermento per la nuova collezione e il modello British di Gabriella. Giuseppe Amato orami è cambiato e si dimostra più comprensibile, più aperto al dialogo e al confronto e questo cambiamento è molto apprezzato da tutti. Soprattutto da Agnese che decide di dare una seconda chance al suo matrimonio e mettere quindi un punto alla sua storia clandestina con Armando. Chiede così al capo magazziniere di allontanarsi da lei.

La sofferenza di Armando per la fine della storia con Agnese

Il sig. Ferraris soffre moltissimo per questa decisione della sua amata Agnese ma non può far altro che accettare al decisione della donna. In realtà, né Armando né Agnese sanno che Giuseppe Amato sta recitando la parte del marito amorevole per allontanare i due e pare che il suo piano abbia funzionato.

Il Paradiso delle Signore in un vortice di critiche per il modello british

Intanto al Paradiso si fa viva una vecchia conoscenza: Maria Grazia Vettorazzo, che fu la causa dell’allontanamento di Clelia Calligaris da Milano e di conseguenza anche di Luciano. Non contenta, la Vettorazzo solleva un altro polverone: stavolta per il modello british di Gabriella, esposto nelle vetrine del Paradiso. A suo dire l’abito è troppo corto e va contro la buona creanza. Vittorio dovrà fare buon viso a cattivo gioco e incassare le critiche negative della stampa. Ad ogni modo, Conti, è seriamente preoccupato. Tuttavia, vengono in suo aiuto Umberto e Federico che tentano di trovare una strategia per risollevare il nome del Paradiso.

Il Mantovano minaccia Marcello, il Bar e Ludovica

Intanto, il Mantovano non molla la presa e continua a fare pressioni su Ludovica Brancia e Marcello. Addirittura, in presenza di Salvatore minaccia di dare fuoco alla Caffetteria. Marcello stufo di questa situazioni e di vivere sempre nel terrore delle mosse che farà il Mantovano decide di incastrarlo: il piano prevede che Castrese, venga colto con le mani nel sacco durante un furto al circolo, durante la raccolta fondi per beneficenza. Sarebbe così denunciato alle autorità.

Il piano di Marcello andrà a buon fine? Riuscirà finalmente a liberarsi del Mantovano? Nel frattempo il giovane Barbieri suggerisce a Ludovica di partire per Parigi per non subire le vessazioni dell’uomo fino a quando la strategia messa a punto vada a buon fine.

Ludovica non parte per Parigi ma rimane a Milano; Irene litiga nuovamente con il padre

Salvatore, dopo le minacce di Castrese decide di passare la notte in Caffetteria per vigilare sulla loro attività. Giuseppe, nel frattempo, trova un amico che può fare da guardia durante la notte al locale di suo figlio. Ludovica dal canto suo, fa l’opposto di quanto promesso a Marcello: non parte per Parigi ma rimane a Milano in seguito a una proposta di Adelaide.

Nel frattempo, Irene litiga nuovamente con il padre perché gli fa una sfuriata perché ha posato con l’abito esposto al Paradiso che è sottoposto ad accuse feroci. La donna ovviamente non sa dove andare e le viene in aiuto, Maria, nonostante le due non abbiano un buon rapporto. La invita a dormire con lei e Anna, nell’appartamento che era di Gabriella e Roberta e dove ora vivono. La Venere si confida con il suo amico Rocco. La Cipriani ha la possibilità di condividere l’appartamento con le sue colleghe e Rocco, rimane piacevolmente stupito della notizia.

Il Paradiso in difficoltà: la clientela diminuisce; Il picchetto di protesta per l’abito troppo corto

Intanto, il Paradiso a causa di queste critiche negative attraversa un momento di grandissima difficoltà. Tanto che anche la clientela diminuisce. Bisogna quindi correre ai ripari: Vittorio convince Gabriella a farsi intervistare insieme a lui. La stilista potrà così difendere le sue idee e il suo estro nel disegnare gli abiti. E poi invita tutte le donne a esprimere la loro opinione con un telegramma.

Vittorio confida nell’articolo pubblicato dopo l’intervista pensando che possa in qualche modo far cambiare idea alla parte più conservatrice della città. Tuttavia, le sue aspettative vanno deluse perché un picchetto di bigotte fa una vera e propria protesta davanti al Paradiso. Anche se ci sono altrettante ragazze e donne che sono di parere opposto.

Ludovica ritorna nella grazie della Contessa Adelaide

Ludovica ha finalmente riconquistato la fiducia di Adelaide, tanto che al contessa le dice che ci sarebbe la possibilità che lei prenda il posto di Fiorenza Gramini in qualità di vicepresidentessa del Circolo. La ragazza ovviamente ne è estremamente felice ma la sua spina nel fianco è il Mantovano che continua a minacciarla.

A questo proposito, Marcello decide di rivolgersi a Vinicio, una vecchia conoscenza del Mantovano per incastrarlo. Ma la strategia di Marcello per incastrare definitivamente Castrese rischia di andare in fumo perchè Vinicio, tradisce Barbieri e vuole realizzare il furto al Circolo. Ma un imprevisto gli blocca la riuscita del piano: Dante Romagnoli.

Il Paradiso rischia di chiudere, la disperazione ma poi la gioia

L’assenza di clienti è sconfortante al Paradiso: Vittorio è disperato e molto giù, un telegramma di Marta però, lo sprona a combattere e a reagire portando avanti la sua campagna pubblicitaria sull’abito “british” di Gabriella.

Quando tutto sembra perduto ecco che arriva invece il boom e il successo: le clienti tornano al paradiso e l’abito british va a ruba. La gioia di Vittorio e tutti i dipendenti è naturalmente alle stelle.