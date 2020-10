Ed eccoci arrivati alle anticipazioni e alle trame de Il Paradiso delle Signore che vanno da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2020. Tante emozioni e tanti colpi di scena ci aspettano nel magazzino più bello di Milano. Intanto è tornata Nicoletta e rivedere Riccardo è stata per lei la sempre la stessa emozione. La contessa finalmente è al sicuro tra le braccia di Umberto e la sua famiglia. Cosa accadrà dunque? Vediamo assieme.

Il Paradiso Delle Signore: anticipazioni e trame dal 12 al 16 ottobre 2020. La nuova collezione

Vittorio e Marta sono a New York in viaggio di nozze e Luciano teme il ritorno di Conti perchè è in ansia per la nuova collezione. Anche Gabriella è in ansia ma non solo per la collezione ma anche per la alla sua festa di fidanzamento con Cosimo.

Le elezioni della presidentessa del Circolo

Anche Adelaide è in fibrillazione in vista delle votazioni per il rinnovo della presidentessa al Circolo. Di certo il matrimonio con Ravasi, rivelatosi un delinquente non depone a suo favore. Infatti ha tutti gli occhi dei soci puntati addosso. La contessa cerca di mantenere alta la sua reputazione ma dovrà vedersela con una agguerrita rivale che le dà del filo da torcere. Tuttavia Umberto cerca di tranquillizzarla e la convince a farsi scrivere da Federico il discorso per la sua rielezione.

Arrivano i genitori di Gabriella a Milano

La signorina Rossi è molto presa dai preparativi della festa di fidanzamento con Cosimo e sull’arrivo dei suoi genitori a Milano per questa occasione. Marta fa ritorno al Paradiso con Vittorio e parla di New York con grande entusiasmo, tanto che il marito si chiede se la vera dimensione della moglie non sia proprio quella città e non vorrebbe tarpargli le ali.

La decisione di Luciano su Clelia e Silvia

Il ragionier Cattaneo, prende una decisione importante per il suo futuro e quello di Clelia, la capo commessa di cui si è innamorato. Così Luciano comunica a Silvia – che forse sperava ancora di poter salvare il suo matrimonio – che lascerà lei e quella casa. La donna ha lottato con le unghie per difendere il suo legame con Luciano, ma troppe bugie sono state dette e lo strappo è insanabile.

Luciano comunica la sua decisione anche al figlio Federico, che pare più sereno anche perché distratto da alcuni impegni di lavoro: la rielezione della contessa di cui deve scriverne il discorso sia al Paradiso con Marta alla ricerca di una testimonial per il lancio della nuova collezione.

Gabriella e Cosimo un divario sociale che mette a rischio la loro unione

Gabriella, dopo aver cenato coi genitori, li accompagna alla pensione e in vista della festa di fidanzamento, i genitori di Gabriella conoscono Cosimo e la sua famiglia. Le divergenze sono enormi anche perchè il divario sociale è molo forte. Questo metterà a rischio la loro festa di fidanzamento?

Una casa per Laura: Roberta e Gabriella pronte ad accoglierla?

Laura, rimasta senza casa, chiede a Roberta e Gabriella se possono affittarle una camera dal momento che Angela è andata via. La Contessa di Sant’Erasmo, si scontra invece con Fiorenza – la rivale che aspira a prendere il suo posto – per il ruolo di presidentessa del Circolo. Così Umberto le suggerisce di accettare la proposta di Marta, Vittorio e Federico di fare da testimonial per il Paradiso. Marcello organizza una serata romantica per Roberta, ma il suo impeto passionale rovina tutto.

Roberta e Marcello: nuova coppia?

Roberta racconta a Gabriella il suo incontro con Marcello e la serata romantica che hanno trascorso. Dal canto sua invece la stilista del Paradiso le confida le sue difficoltà con Cosimo, o meglio del divario sociale delle famiglie. Umberto informa la famiglia di essere tornato in possesso della Banca Guarnieri; mentre al Paradiso delle Signore è in fermento per il servizio fotografico alla Contessa di Sant’Erasmo che diventa “modella” per la nuova campagna pubblicitaria del magazzino più bello di Milano.

Grazie all’aiuto di Vittorio, Gabriella e Cosimo possono tornare a sancire il loro patto d’amore, mentre Marcello e Roberta hanno un chiarimento.