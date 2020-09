Ed eccoci arrivati alle anticipazioni e alle trame de Il Paradiso delle Signore che vanno da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2020. Tante emozioni e tanti colpi di scena ci aspettano nel magazzino più bello di Milano. Angela è partita per l’Australia, Marcello è rimasto da solo: Roberta lo consolerà o rimarrà con Federico? Ma soprattutto, da Bari torna Nicoletta, fermerà il matrimonio di Riccardo e Ludovica? Cosa accadrà dunque? Vediamolo insieme…

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre. Torna Nicoletta!

Ludovica, sempre più coinvolta nella bugia della finta gravidanza viene a conoscenza che Nicoletta sta per tornare a Milano, perché il matrimonio con Cesare è finito! Del resto la donna fu obbligata a seguire il marito sotto ricatto. Ad ogni modo, Ludovica preoccupata per l’impatto che la notizia del ritorno della rivale a Milano potrebbe avere su Riccardo, si fa promettere da Cosimo che non rivelerà la notizia al suo futuro marito.

Dal canto suo, Cosimo trova il coraggio di confidare a Riccardo che è stato lui a rivelare ad Adelaide il segreto della sua partenza con Nicoletta.

I coniugi Conti sempre più coinvolti dalla piccola Anna: e la madre naturale?

Continuano i tentativi dei Conti di trovare un cavillo legale per cui poter tenere la piccola Anna, di cui Marta è completamente pazza. La giovane signora Conti si è innamorata irrimediabilmente della piccolina ma l’unica soluzione, al momento, per poterla tenere con se, è trovare la madre naturale.

Don Saverio annuncia ai Conti che la madre della piccola Anna è stata trovata e possono finalmente incontrarla. Marta sembra essere disposta a tutto pur di tenere con sé la piccola Anna, mentre Vittorio incontra la madre naturale, che conferma che non vuole tenerla.

Marcello e Salvatore devono trovare un’idea per risollevare i guadagni della Caffetteria

Salvatore e Marcello oltre a curare le pene d’amore, devono cercare di far quadrare i conti della Caffetteria che non sono proprio rosei. Così per cercare di aumentare i guadagni devono trovare una nuova idea: a questo proposito viene loro in aiuto Laura.

Federico scopre la relazione tra Celia e Luciano, e non l’accetta

Federico non riesce ad accettare la relazione del padre con Clelia, ed è molto scontroso sia con Silvia che con Roberta. Il ragazzo, deluso nei suoi ideali più alti, continua a portare rancore al padre per il suo tradimento, fino a quando una sera, per caso, capisce che anche Silvia ha tradito Luciano.

L’apertura della Caffetteria la sera, ma mancano i permessi

Salvatore e Marcello si stanno organizzando per aprire la Caffetteria anche la sera, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo: è tutto pronto per l’apertura, ma non lo possono fare perché non hanno ottenuto i permessi.

Federico prende una decisione drastica: lascia Roberta

Federico, ormai disilluso dall’amore in seguito alla crisi dei suoi genitori, prende una decisione drastica e decide di lasciare Roberta.

Il Battesimo di Anna

Daniela riprende con sé sua figlia, ma decide di battezzarla con i Conti come madrina e padrino; tuttavia alla fine non si presenta in chiesa… anche se dopo poco tempo, Daniela, capendo che non può prendersi cura della sua bambina, torna dai Conti con la piccola Anna.

Mentre sono a cena, i Cattaneo ricevono una visita inaspettata: Nicoletta è tornata a Milano.