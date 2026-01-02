Torna nel pomeriggio di Rai Uno la serie italiana Il Paradiso delle Signore. Dopo averci regalato pochissimi appuntamenti nella settimana di Natale, e aver costretto i fans a una pausa prolungata, la soap si prepara a tornare sul primo canale nazionale il 5 gennaio. Sarà una ripartenza difficile per Marcello e Rosa, visto che neppure il Natale passato fianco a fianco è riuscito a cancellare la delusione della donna per il comportamento del fidanzato. IPDS si ferma ancora nel giorno dell’Epifania (ma sarà l’ultimo stop). Pronti a scoprire le trame complete dal 5 al 9 gennaio?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello e Rosa distanti

La decisione di raggiungere Adelaide a St. Moritz di Marcello non è proprio piaciuta a Rosa. Sebbene Barbieri sia riuscito a ripartire in tempo e raggiungere la fidanzata per trascorrere insieme a lei il primo Natale, la Camilli non sembra disposta a perdonare facilmente la scelta dell’amato.

Per sfuggire alla delusione amorosa, che ha suscitato in lei non poche fitte di gelosia, la donna decide di buttarsi a capofitto nel lavoro.

La Befana romana ispira un’Epifania speciale al Paradiso

Lasciati alla spalle i festeggiamenti di fine anno, è il momento di pensare all’Epifania. Anita è affascinata dalla Befana romana, e ne parla con Teo. I due si ispirano proprio alla tradizione della Befana nella Capitale per organizzare nell’atelier una ricorrenza speciale.

Tutto è pronto per l’occasione, quando Mario – giunto al Paradiso per dare una mano – rimane sorpreso di trovare lì una vecchia conoscenza. La presenza di un uomo che sembra conoscerlo fin troppo bene lo turba, e solo l’intervento di Roberto riesce a “salvarlo”.

Rientri con sorpresa nei prossimi episodi Il Paradiso

Intanto arriva anche il momento dei rientri, e quello di Irene suscita grande stupore. La Cipriani arriva in galleria zoppicando e con una gamba ingessata, e racconta di essersela rotta in occasione della vacanza sulla neve a Gstaad con Cesare.

Di spirito diverso appare invece Mimmo, felice per il ricettario di cucina francese ricevuto in dono da Maria, che lo sprona a sperimentare nuove ricette.

Anche Ettore rientra da Londra, e quando avverte che tra Odile e Matteo inizia a esserci una pericolosa intesa prende una decisione clamorosa. Di cosa si tratta? A svelarlo è la stessa Odile, che poco dopo comunica alla sua famiglia di aver ricevuto da Marchesi una proposta di matrimonio.

IPDS news: Marcello e Rosa di nuovo vicini (ma Adelaide trama nell’ombra)

L’Epifania sembra finalmente riavvicinare Marcello e Rosa. Tuttavia Barbieri deve stare ben attento a non commettere ulteriori passi falsi, e mettere di nuovo in crisi la sua relazione con la donna. Sarà una cosa tutt’altro che facile, visto che Adelaide continua a tramare per separare la coppia.

La contessa ha già in mente un nuovo piano per manipolare l’ex. Rosa prova a convincere il fidanzato a non accettare il roseto che Adelaide gli ha regalato, convinta che si tratti di un nuovo stratagemma della donna per riaprire una storia che invece ormai dovrebbe considerarsi conclusa, ma lui è titubante. Nel frattempo per Rosa arriva una nuova proposta di lavoro. Tancredi – alla ricerca di nuove autrici da tradurre dopo il crescente gradimento di Paradiso Donna – propone un viaggio negli Stati Uniti. La Camilli è davvero tentata di accettare l’offerta e trasferirsi per un po’ negli States.

Il Paradiso, cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Adelaide convoca Marcello, e gli rivela che le sue crisi erano solo una messinscena. Lui – sentendosi manipolato dalla contessa – rivela a Umberto quanto ha appena scoperto.

Il musicarello di Marina rischia di saltare per problemi sul set.

Mimmo si diverte a sperimentare ai fornelli, ma le sue nuove ricette convincono poco Ciro.