Eccoci arrivati alle tanto attese anticipazioni della soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 novembre. Cosa sarà accaduto agli amati protagonisti del magazzino più bello di Milano? Vediamo di scoprire qualche dettaglio in più sulle trame della soap con Alessandro Tersigni, Pietro Genuardi, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 4-8 novembre 2019

Riccardo e Nicoletta continueranno al loro love story segreta? La donna riuscirà a mettere fine al suo matrimonio con Cesare? In definitiva è sempre stata innamorata di Riccardo Guarnieri e i loro incontri furtivi ne sono la dimostrazione.

Il filmato promozionale del Paradiso avrà come protagoniste le Veneri

Vittorio annuncia alle Veneri che saranno loro le protagoniste del filmato promozionale del Paradiso delle Signore. Le ragazze sono immensamente felici di rappresentare il negozio per cui lavorano e non stanno in loro dalla gioia. Certo c’è anche qualche titubanza perché in definitiva hanno una grande responsabilità. Supereranno la prova?

Nel frattempo, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: Marta si accorge che tra Nicoletta e Riccardo succede qualcosa e la donna confessa al fratello di averlo visto baciare Nicoletta.

I sospetti di Cesare diventano certezze

Intanto, Cesare Diamante, marito di Nicoletta, ha il sospetto che la moglie lo inganni e ottiene le prove che i suoi, non sono solo sospetti ma certezze: la moglie si incontra furtivamente con il suo ex amato Riccardo Guarnieri.

Dal canto suo Riccardo si mette in contatto col Vescovo per provare ad annullare il matrimonio dell’amata Nicoletta. Del resto i due ragazzi si cercano, si vogliono, si amano e non lasciano nulla di intentato per tornare assieme.

I disegni della Contessa Adelaide coinvolgono Angela

La bella Angela, che lavora al circolo, non naviga certo nell’oro. Il fratello sembra di nuovo intenzionato a riprendere la cattiva strada e lei per far fronte al pagamento del canone d’affitto, accetta di essere coinvolta da Adelaide nel piano contro il contabile delle Brancia.

Infatti, Adelaide e Umberto Guarnieri tramano per ottenere il patrimonio dei Brancia.

Riccardo delude Vittorio e Luciano

Mentre procedono i preparativi per il filmato pubblicitario del Paradiso, Riccardo prepara un contratto in esclusiva con Cosimo all’insaputa di Vittorio e Luciano, che rimarranno delusi dal suo comportamento.

Nel frattempo, Marcello affronta il ladro che ha derubato la sorella Angela ma qualcosa va storta: rimane infatti ferito. Si teme per il giovane ma, per fortuna non è nulla di grave.

Tanto che prova a risolvere a modo suo i problemi con la padrona di casa, ovvero con i suoi metodi non proprio ortodossi.

Cosimo e Gabriella sempre più vicini, e Salvatore?

Cosimo e Gabriella sono sempre più in confidenza: i ragazzi, anche se per motivi di lavoro, si cercano, si lanciano sguardi e sono sempre più complici. Tutto questo sotto l’occhio vigile di Agnese che controlla la ragazza perché in definitiva è la fidanzata di suo figlio Salvatore.

Nicoletta confida a Roberta di amare ancora Riccardo

Nicoletta in balia di sentimenti contrastanti: da una parte l’amore per Riccardo, dall’altra i sensi di colpa per il marito Cesare, si confida con Roberta.

Confessa all’amica di amare ancora Riccardo, ma non sa che suo marito Cesare, avendo scoperto tutto, escogita un piano diabolico per separare i due amanti. Su suggerimento della suocera Silvia, ha chiesto il trasferimento per andare via da Milano.

La decisione di Cesare: andare via da Milano

Tornata a casa, infatti il marito comunica a sua moglie Nicoletta che presto dovranno trasferirsi e la notizia le raggela il sangue e la manda nel panico.

Nicoletta e Riccardo smascherati, ma lei nega tutto

Umberto ha trovato il modo per neutralizzare l’amministratore del patrimonio delle Brancia e così il suo piano per metterci le mani può proseguire indisturbato.

Nel frattempo, dopo che Nicoletta ha informato Riccardo della sua prossima partenza per seguire Cesare, Silvia e Luciano le rivelano di essere a conoscenza dei suoi incontri furtivi con Guarnieri, ma la giovane nega tutto.

Come andrà a finire? Nicoletta e Cesare andranno lontano, veramente ? E cosa farà Riccardo? E Salvatore scoprirà che Gabriella è attratta da Cosimo?

Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate del Paradiso delle Signore della prossima settimana per avere un quadro più completo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1