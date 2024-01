Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati sulla madre di Matteo, che accuserà molti malesseri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: problemi di salute per la madre di Matteo

Matteo si ritrova a fare i conti con un drastico peggioramento delle condizioni di salute di sua madre Silvana. La donna si rende conto che la sua situazione non è affatto rosea e decide di parlarne con il figlio.

Matteo è preoccupatissimo per i malori della madre, e prende una decisione importante sul suo futuro lavorativo. Il ragazzo decide di annullare la partenza e rimanere a Milano, per poter stare accanto a Silvana in un momento così difficile della sua vita. Salta così la proposta lavorativa di Umberto, che pur di metterlo in contrasto con il fratello Marcello sembra disposto a tutto.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Agata discute con Ciro

Nelle puntate in onda dal 27 gennaio al 3 febbraio c’è spazio anche per la giovane Agata, che non vede l’ora di poter indossare la minigonna per la prima volta nella sua vita.

L’entusiasmo della ragazza viene però offuscato dal padre Ciro, che non è d’accordo con la scelta della figlia e non intende darle il suo consenso.

Flora delusa nelle prossime puntate de Il Paradiso

Flora prepara i nuovi bozzetti della collezione che intende realizzare per la Galleria Milano Moda e li mostra a Umberto. La reazione del commendatore però sorprende la stilista. Umberto boccia la collezione di Flora, e lei non prende affatto bene la cosa.

Nel frattempo Salvatore propone a Elvira di iscriversi alla gara di ballo che hanno vinto insieme l’anno prima, ma qualcuno gioca d’anticipo rispetto alla sua mossa.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.