Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans dela soap italiana Il Paradiso delle Signore. Gli episodi in onda su Rai Uno dal 26 al 30 gennaio vedranno al centro delle trame la relazione tra Rosa e Marcello, che stenterà a ridecollare dopo il “tradimento” di lui. Per far riavvicinare la coppia interverranno le Veneri: riusciranno nella loro impresa? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Il Paradiso: Marcello torna al suo posto, ma Rosa mantiene le distanze

Marcello fa il suo ingresso al Paradiso, e viene accolto dalle Veneri con un benvenuto caloroso. Ricordiamo che nelle precedenti puntate, Barbieri si era licenziato.

Il suo ritorno però è offuscato da una notizia: l’uomo scopre infatti casualmente che anche Rosa è rientrata a Milano da New York il giorno precedente, e ha evitato di incontrarlo. La tensione tra i due sale quando si tratta di prendere una decisione sulla copertina di Paradiso Donna.

Le Veneri – sconvolte per la tensione tra i due – fanno di tutto per riavvicinare la coppia. Irene chiede perfino aiuto a Don Saverio. Una gaffe di Tancredi però, peggiora ulteriormente la situazione. Rosa è furiosa con Marcello e anche i tentativi delle Veneri sembrano vanificati.

IPDS trame al 30 gennaio: il Gran Caffé Amato diventa un locale trend

Nel frattempo il Gran Caffè Amato diventa un locale di tendenza. Dopo la vittoria di Mimmo con il suo soufflè, le richieste dei clienti aumentano e i tavoli sono sempre pieni. Burgio e Ciro però, faticano a gestire la clientela, e gli ordini procedono a rilento.

Suocero e genero decidono così di fare alcuni importanti cambiamenti al locale che Puglisi ha ricevuto in gestione da Salvatore.

Il Paradiso news: la scelta di Enrico

Enrico decide di rifiutare l’offerta di Moretti, e diventare medico dell’ambulatorio, quando riceve una proposta dal Rettore dell’università. La scelta di Brancaccio è però destinata a essere rivista, quando il giovane si trova davanti a un evento decisivo.

La storyline prende il via nel momento in cui Barbara chiede il suo aiuto per un’amica, che giunta al termine della gravidanza è in travaglio. Il parto presenta alcune complicazioni e la Venere (che ha frequentato la facoltà di medicina) si rende subito conto di aver bisogno dell’aiuto di un medico. Accompagna così l’amica nello studio di Moretti, dove trova Enrico che prende in mano la situazione.

Tutto procede per il meglio ed Enrico – coadiuvato da Barbara – riesce a far nascere il bambino.

Reduce da questa esperienza che ha avuto un lieto fine, Enrico torna a valutare la possibilità di rifiutare l’offerta del Rettore e accettare la guida dell’ambulatorio propostagli da Moretti.

Cos’altro accadrà nella serie tv di Rai Uno?

Umberto invita Odile a essere prudente e di pensarci bene prima di accettare la proposta di fidanzamento di Ettore, temendo che una decisione sentimentale troppo avventata possa farla andare incontro a una grossa delusione. La giovane – dopo aver riflettuto a lungo – decide di ufficializzare il suo fidanzamento al Circolo, in occasione della conferenza stampa.

Agata riceve una interessante opportunità di lavoro, che però la costringerebbe ad allontanarsi da Milano.

Greta si mostra comprensiva con Umberto, invitandolo a condividere con lei i dettagli del suo passato.La vicinanza della donna, e il suo legame con Ettore, riaccendono in Guarnieri ricordi familiari lontani. L’uomo finisce per condividere con Greta un segreto che riguarda suo fratello.