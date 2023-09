Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 23 al 29 settembre? L’ottava stagione della soap è entrata nel vivo e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali, il Paradiso

Salvatore si trova a fare i conti con il rifiuto di Elvira, un boccone amaro che il giovane non riuscirà a mandare giù. Spiazzato dal suo rifiuto Salvo inizia a fare qualche “indagine” sulla ragazza e scopre che la nuova Venere ha conosciuto un ragazzo durante l’estate e si è innamorata di lui. Per questo motivo non vuole illudere Salvatore e preferisce dirgli chiaramente che non ha intenzione di costruire una storia d’amore con lui. Il giovane barista però vuole andare in fondo alla vicenda e – dato che non crede alla versione fornita dalla donna – decide di vederci chiaro.

Qual è la verità? Le anticipazioni rivelano che presto il barista si ritroverà a fare i conti con una scoperta del tutto inaspettata sul conto di Elvira, che lo lascerà profondamente turbato e senza parole.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Adelaide e Umberto ritrovano l’armonia di un tempo

Nelle prossime puntate Il Paradiso ci sarà spazio anche per le vicende di Adelaide e Umberto, che torneranno a parlarsi e ad avere un rapporto civile.

I colpi di scena non mancheranno e negli episodi in onda la prossima settimana vedremo anche il ritorno in scena di Diletta, che entrerà in possesso di un importante documento che riguarda Tancredi.

Quest’ultimo si troverà nei guai quando Diletta deciderà di consegnare il fascicolo a Vittorio Conti. Il compagno di Matilde rischierà così di essere smascherato per i crimini commessi in passato, e le tante bugie raccontate alla moglie sull’incendio alla fabbrica di famiglia della donna potrebbero finire per essere smascherate.

Sarà davvero così? E quali misteri si celano dietro il passato di Elvira? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.