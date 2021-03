Nelle anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 22 al 26 marzo 2021 si prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Intanto, si scopre che Dante Romagnoli e Marta Guarnieri – Conti si conoscono. Perché dunque mentire su questa conoscenza? Cosa nascondono i due? Il rapporto tra Marcello e Ludovica è sempre più intimo, non possono fare a meno l’uno dell’altro. Cadranno le barriere sociali? Del resto la Brancia è sul lastrico. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade al magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 22 al 26 marzo 2021. Dante rivela a sua cugina Fiorenza che rapporto ha con Marta

Dante Romagnoli è ormai un eroe per tutti: da quando ha sventato la rapina al Circolo da parte del Mantovano si parla ovunque di lui. Fiorenza indaga sul suo passato sentimentale e cerca di scoprire cosa lo porta di nuovo in Italia dall’America. Così l’uomo è costretto a rivelare a sua cugina Fiorenza il motivo per cui è tornato dagli Stati Uniti: rivedere Marta. Come mai? Cosa nascondono i due?

Giuseppe continua i suoi loschi piani; Conti entra in affari con gli investitori americani

Dopo la proposta di Girolamo, Giuseppe inizia a pensare a come mettere in atto il suo piano: l’uomo infatti vuole fare tanti soldi ma senza faticare più di tanto. E Girolamo gli presenta il suo intermediario per organizzare il tutto.

Nel frattempo, Gloria si avvicina molto a Stefania, mentre Vittorio ha deciso di entrare in affari con gli investitori americani. A tal proposito, chiede coesione e senso di responsabilità ai suoi collaboratori in vista della firma del contratto che porterà il marchio Paradiso anche oltreoceano.

Il compleanno di Stefania; Cosimo è rovinato

Anna, Irene e Maria si organizzano per fare un regalo a Stefania in vista del suo compleanno e coinvolgono anche le altre Veneri e Gabriella. Irene pensa di organizzare una festa a sorpresa, e Gloria ha già comprato un regalo alla ragazza che con buone probabilità è sua figlia.

Nel frattempo, Cosimo Bergamini naviga in brutte acque: Umberto gli comunica che l’affare è saltato, spegnendo ogni sua speranza. A nulla serve l’intervento di Vittorio e Federico, e Cosimo, ancora non riesce a confessare i suoi problemi alla moglie Gabriella.

Villa Brancia è in vendita: il crollo emotivo di Ludovica

Per una ripicca nei confronti di Adelaide, Fiorenza rischia di tradire il cugino, rivelando quanto ha scoperto su Dante e Marta. Nel frattempo, Ludovica riceve una lettera dalla madre che le rivela di aver messo in vendita Villa Brancia; la ragazza ha un crollo emotivo con Marcello. Infatti la bella ragazza è disperata e l’unico con cui si confida è proprio Marcello che appartiene ad un rango diverso dal suo.

La festa a sorpresa di Stefania; Gabriella scopre i guai finanziari di suo marito

Le Veneri organizzano la festa a sorpresa per il compleanno di Stefania, che non sospetta nulla, e chiedono a Salvo e Marcello di poter usare la Caffetteria. La Brancia è disperata e in piena crisi: a correre in suo aiuto per l’ennesima volta è Marcello che la consola e le offre il suo aiuto. Per caso Gabriella scopre che, per un affare andato in fumo, la fabbrica del marito passerà con ogni probabilità nelle mani di Umberto. Cosimo è costretto a confessare la verità alla moglie. Sarà al fine del loro amore e del loro matrimonio?

Cosimo e Gabriella si promettono amore eterno

Cosimo avvilito e umiliato per la situazione economica che incombe su di lui e la moglie è mortificato per come si sono messe le cose. Ma la moglie lo rassicura dicendogli che lo ama e che resterà al suo fianco e si promettono amore eterno.

Ludovica e Marcello sono ormai una coppia a tutti gli effetti, anche se nessuno dei due vuole ammettere i sentimenti che prova.

La confessione di Marta alla Zia Adelaide su Dante

La festa a sorpresa organizzata per Stefania rischia di andare a monte, ma grazie a Federico si risolve tutto. Intanto Adelaide riceve una lettera nella quale Marta confessa cosa c’è stato tra lei e Dante durante il suo soggiorno a New York. Cosa sarà veramente accaduto tra loro? Sono amanti? L’uomo la ricatta? E Marta amerà sempre Vittorio o si è innamorata di Dante?