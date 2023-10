Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 21 al 27 ottobre? L’ottava stagione della soap ci riserva nuovi colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Umberto spietato con Ezio e Gloria

Ezio e Gloria sono costretti a rientrare a Milano in fretta per salvare la Tessuti Colombo. I problemi della fabbrica si rivelano più seri del previsto, soprattutto quando salta l’accordo per salvare la Tessuti Colombo, mettendo in serio pericolo l’intera attività.

La situazione diventa particolarmente tesa quando si scopre che dietro l’accordo saltato c’è lo zampino di Umberto Guarnieri, che non ha esitato a intervenire per mettere i bastoni tra le ruote a Ezio e Gloria.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Concetta corre in aiuto di Maria

La mole di lavoro nel grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti si fa davvero ingente, e Maria rischia di non riuscire a fare fronte alle crescenti richieste. Per fortuna Concetta non esita a correre in aiuto della figlia.

La precisione e la velocità della donna convincono la stilista a proporre la candidatura di Concetta come nuova sarta del grande magazzino milanese.

Matteo in pericolo nelle prossime puntate de Il Paradiso

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore 8 ci svelano che vivremo momenti di paura per Matteo, che si troverà in pericolo. L’uomo deve restituire una somma di denaro a dei malviventi, e questi ultimi non si fanno scrupoli ad aggredirlo. Dopo essersi messi sulla tracce del Portelli, i loschi individui lo fermano per strada e lo aggrediscono portandogli via i soldi.

La scena viene osservata da Marcello, che vedendo il fratellastro in difficoltà non esita a intervenire, evitando così il peggio. Matteo gli rivelerà chi erano quegli uomini intenzionati a fargli del male?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.