Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 20 al 26 gennaio 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Concetta, che dopo aver visto la figlia Maria e Matteo in atteggiamenti teneri deciderà di indagare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Concetta insospettita dagli atteggiamenti di Maria e Matteo

Concetta – dopo aver visto sua figlia in compagnia di Matteo – cercherà di scoprire cosa stia succedendo tra i due ragazzi. Per questo motivo deciderà di indagare per scoprire qualcosa di più sul loro rapporto.

Ben presto scoprirà di “averci visto giusto”. Il giovane contabile infatti non potrà fare a meno di confidarsi con lei e rivelarle i veri sentimenti che prova per la giovane stilista. Concetta a quel punto deciderà di parlare con Silvana, la mamma di Matteo. Quest’ultima cercherà in ogni modo un confronto con il figlio, ma il giovane contabile prenderà tempo.

Nel frattempo Maria verrà a conoscenza della triste storia di Cinzia, una ragazza madre in difficoltà, e deciderà di aiutarla.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, arriva una nuova Venere

Nelle puntate in onda dal 20 al 26 gennaio ci sarà spazio anche per le vicende di Rosa, che verrà assunta nel magazzino milanese e diventerà ufficialmente una nuova Venere. La sua presenza non passerà inosservata, visto che la ragazza riuscirà subito a risolvere un imprevisto sul lavoro e catalizzerà l’attenzione di Marcello Barbieri.

Matteo in difficoltà nelle prossime puntate de Il Paradiso

Matteo si troverà a fare i conti con una proposta di lavoro del tutto inaspettata da parte di Umberto Guarnieri che finirà per metterlo in difficoltà. L’offerta che riceverà da Guarnieri potrebbe causargli molte tensioni con il fratellastro Marcello, da sempre nemico giurato del perfido commendatore.

Non dimentichiamo infatti che era stato proprio Umberto a far fallire l’ennesimo progetto lavorativo di Marcello. Il ragazzo – dopo l’addio di Adelaide – si era gettato a capofitto sul lavoro con un nuovo progetto che avrebbe voluto portare avanti insieme a Matteo. Ma Umberto – venuto a conoscenza della situazione – era subito intervenuto per cercare di boicottarli ed era riuscito ad avere la meglio, costringendo Marcello alla resa.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.