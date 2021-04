Nelle anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 19 al 23 aprile 2021 si prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Intanto, Marta torna a Milano per prendersi cura del marito, dopo la telefonata di Beatrice. Vittorio non sta vivendo un bel momento ed è molto depresso. Il suo matrimonio con Marta che sembrava perfetto presenta invece dei problemi legati al tradimento di Marta con Dante, ma anche alla debolezza dello stesso Vittorio con Beatrice. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade al magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021. Irene e Rocco si baciano

Un bel colpo di scena al Paradiso delle Signore!! Irene Cipriani, la Venere un pò svampita e cattivella bacia Rocco Amato, che invece dovrebbe avere una cotta per Maria Puglisi. Irene, si sente in colpa per il bacio scambiato con Rocco ma continua a non dire nulla a Maria, che ignara invece sogna e spera di essere ricambiata dal magazziniere.

Beatrice e Marta a confronto su Vittorio Conti

Intanto, Marta tornata da Milano per curare Vittorio ha un confronto aperto con Beatrice. Le due donne si chiariscono in merito al bacio che i due cognati si sono scambiati e sembra che Beatrice si sia messa da parte definitivamente perché ha capito che Vittorio ama sua moglie.

La proposta di Alan Sterling a Marta e Vittorio

Intanto la serata al Circolo, organizzata dalla Contessa e Ludovica in onore di Alan Sterling ha un successo strepitoso. Alan è l’ex capo newyorkese di Marta, che rimane molto soddisfatto della serata, tanto che chiede a Dante di organizzare un incontro.

Sterling, vorrebbe fare una proposta molto allettante a Marta e Vittorio prima che lasci Milano. Di cosa si tratta? E soprattutto i due coniugi troveranno l’armonia di un tempo e riusciranno a superare i loro problemi?

Umberto Guarnieri nella bufera: l’accusa di Cosimo ha fatto centro!

Nel frattempo le accuse di Cosimo su Umberto Guarnieri hanno fatto centro!. Le parole del giovane imprenditore non cadano nel vuoto, perché vengono riportate da un quotidiano. L’ accusa infamante del presunto omicidio di Achille Ravasi vengono quindi pubblicate e Adelaide si lascia prendere dall’agitazione.

Tuttavia, Umberto non rimane con le mani in mano e risponde con la stessa veemenza alle accuse di Bergamini, che ancora una volta è costretto ad ammettere la supremazia del rivale.

Maria Puglisi sogna l’amore con Rocco, ma lui ha baciato Irene

Maria, dolce e romantica sogna di essere corrisposta dal giovane Amato. Le schermaglie amorose tra Irene e Rocco, non la impensieriscono più di tanto perché crede che la Venere sia alla ricerca del “colpaccio”, ovvero di un ragazzo ricchissimo e bello che la porti via dalla sua realtà. E Rocco è uno squattrinato.

In realtà, la ragazza è molto attratta da Rocco tanto che si sono scambiati un bacio. Irene e Rocco, tuttavia non riescono a mettere a fuoco ancora cosa provano l’uno per l’altra e i loro sentimenti non sono chiari. Cosa accadrà dunque? Rocco chi sceglierà? La timida Maria o la spregiudicata Irene?

L’offerta di Sterling: la campagna per il lancio della collezione a marchio Paradiso

Marta parla a Vittorio dell’offerta, arrivata da Sterling in persona, di curare la campagna di lancio della collezione a marchio Paradiso. Vittorio non pare molto entusiasta all’idea di lavorare fianco a fianco con la moglie, anche perché ci sarebbe sempre la super visione di Dante, che non intende rassegnarsi alla perdita di Marta. Conti, in breve, continua ad avercela con la moglie per il suo tradimento e la crisi tra loro pare insanabile.

Rocco diviso tra Irene e Maria, ma insiste con la Cipriani

Rocco cerca di approfondire la conoscenza di Irene, la invita persino a cena, ma senza successo. Il giovane siciliano non demorde ma Irene si rifiuta di andare a cena fuori con lui e continua a omettere la verità a Maria. Mentre, quest’ultima è perdutamente innamorata di Rocco.

Armando inizia a sospettare di Giuseppe Amato per il furto al Paradiso; Cosimo sempre più ingestibile

Nel frattempo, Armando e Gloria scoprono finalmente chi c’è dietro la truffa ai danni del Paradiso. In un primo momento, i sospetti erano ricaduti su Irene, ma ora non ci sono più dubbi: è stato Giuseppe Amato. Quest’ultimo, confessa ad Agnese che non riuscirà a ripagare il debito a Salvo; inevitabilmente il loro rapporto inizia ad incrinarsi, mentre il sentimento che lega la donna ad Armando è sempre più forte.

Il rapporto “padre – figlio” di Vittorio con Pietro mette in crisi Marta

Beatrice si confronta con Vittorio sul futuro di Pietro, mentre lui la ringrazia per il supporto che gli sta dando in un momento così difficile. Intanto Marta, tormentata dai suoi fantasmi, cerca risposte ai suoi dubbi affidandosi del padre.

Umberto Guarnieri si avvicina a Dante Romagnoli; Ludovica sempre più presa da Marcello

Dopo le minacce di Cosimo, Umberto si avvicina a Dante per chiedergli un favore importante. Nel frattempo la contessa si reca da Gabriella per pregarla di intervenire nel blandire il marito Cosimo che è ormai fuori controllo, tanto che irrompe a Villa Guarnieri e ancora una volta minaccia Umberto sulla scomparsa di Achille Rovasi.

Ludovica capisce di tenere molto a Marcello: la Brancia, si è forse, innamorata del giovane Barbieri? Pare proprio di si, tanto che desidera condividere con lui la sua elezione a nuova vicepresidentessa del Circolo. Tuttavia il ragazzo, ha cose ben più gravi a cui pensare: è venuto a sapere che non si mette bene per le persone coinvolte in passato negli affari del Mantovano.

Nel frattempo, Vittorio e Marta si rivedono al Paradiso, ma dal confronto non emerge una soluzione alla loro crisi. E Dante, che è convinto che Marta ricambia il suo sentimento, non molla la presa e le fa una sorpresa.