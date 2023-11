Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 18 al 24 novembre? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Vito chiede aiuto a Matteo

Vito si dedicherà al progetto della nuova fabbrica, fiero di poter realizzare il piano creato da Matilde e suo padre. Il giovane potrà contare anche sul supporto della sua fidanzata Maria che – nel corso dei prossimi episodi in onda questa settimana – gli organizzerà anche una sorpresa speciale.

Per la buona riuscita del progetto Lamantia chiederà aiuto anche a Matteo Portelli, al quale affiderà un importante incarico in vista dell’apertura della fabbrica.

Portelli si sentirà in imbarazzo visto quello che c’è stato con Maria ma – alla fine, – deciderà di accettare la proposta di Vito. Quest’ultimo sarà ignaro del bacio che c’è stato tra il contabile e la sua fidanzata, ma Matteo non potrà fare a meno di parlare con Maria e si dirà disposto a lasciare subito l’incarico se la sua presenza le causa imbarazzo.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, la collezione natalizia firmata da Maria

All’interno del grande magazzino milanese si respirerà un clima di grande fiducia, in vista della nuova collezione natalizia che porterà la firma di Maria.

L’abito realizzato dalla stilista – che lancerà la collezione – sarà particolarmente apprezzato da Vittorio.

Tancredi ricatterà Diletta nelle prossime puntate de Il Paradiso

Tancredi si ritroverà con le spalle al muro quando Conti si recherà da lui per dirgli di sapere tutta la verità sull’incendio al mobilificio. Vittorio dimostrerà di essere a conoscenza del fatto che – ad appiccare l’incendio che ha distrutto il mobilificio dei genitori di Matilde – è stato Sant’Erasmo. Tancredi non avrà dubbi sul fatto che – a fornire il dossier a Conti – sia stata Diletta e inizierà a ricattarla.

Vittorio però – messo al corrente dalla giornalista di quanto sta accadendo – non accetterà l’ennesimo sopruso del suo rivale. Tra i due nascerà un acceso scontro verbale. Mentre i due discuteranno faccia a faccia Tancredi verrà investito da un’automobile e per lui si renderà necessario un ricovero in ospedale. La scena lascerà senza parole Vittorio, profondamente colpito da questo incidente e pronto a dare il suo sostegno a Matilde in un momento così delicato.

Le condizioni di salute di Sant’Erasmo miglioreranno ogni giorno, fino a quando verrà dichiarato fuori pericolo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.