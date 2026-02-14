Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 16 al 20 febbraio? Al centro delle trame troviamo la relazione tra Odile ed Ettore. un amore a senso unico che rischia di esporre la figlia di Adelaide a una delusione profonda. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore

Odile è profondamente innamorata di Ettore, e non sospetta che in realtà lui le stia accanto solo perché – insieme alla sorella Greta – sta portando avanti un piano per impossessarsi di una lettera che il padre aveva inviato a Umberto.

Quest’ultimo tuttavia inizia a nutrire qualche sospetto su Marchesi, soprattutto dopo che Matteo gli ha riferito l’episodio della pochette e della foto trovate nel suo ufficio. Chi è davvero, e soprattutto cosa nasconde, Ettore? I sospetti del commendatore si fanno via via più inquietanti.

Umberto è sempre più diffidente verso Ettore, e finisce per incaricare Matteo di recarsi a Londra per scoprire qualcosa sul passato dei fratelli Marchesi. Matteo parla con Marcello e gli rivela i veri motivi del suo viaggio.

Trame IPDS al 20 febbraio

Un’altra coppia continua a vivere un momento di crisi profonda: Rosa e Marcello sembrano infatti aver perso la poesia dei primi incontri e si stanno allontanando sempre di più.

La tensione tra di loro è alle stelle, e questo rende difficile anche affrontare i problemi legati al lavoro. Un articolo di giornale ispira la Camilli per il prossimo numero di Paradiso Donna, ma mentre Tancredi è entusiasta all’idea, Marcello avanza una proposta alternativa che non piace affatto a Rosa. Tra i due scoppia l’ennesima lite. Alla fine è Roberto a trovare una soluzione per mettere fine alla disputa editoriale tra di loro.

Per cercare di distrarre Barbieri dai suoi pensieri, Roberto lo invita a una serata al Circolo. Una volta giunti lì però, i due trovano Rosa e Tancredi intenti nell’intervista che deve uscire su Paradiso Donna. Questo invconveniente turba ancora di più Marcello.

Tra di loro è davvero finita? Il loro legame è ancora intenso, abbastanza da spingerli a cercare un confronto decisivo.

Agata pronta a lasciare Milano nelle prossime puntate IPDS

Agata riceve una lettera dalla Sovrintendenza di Firenze, con la quale la informano che la sua convocazione è stata anticipata di una settimana. Ciro e Cincetta fanno di tutto per non smorzare l’entusiasmo della figlia, nascondendole il fatto che il padre non è ancora riuscito a trovare un sostituto per Mimmo alla Caffetteria.

Concetta continua a essere preoccupata per questo, ma per nessun motivo i Puglisi vogliono offuscare la gioia dei due giovani. Agata e Mimmo si preparano a lasciare Milano, convinti che la situazione in Caffetteria sia stata risolta, ma scoprono che Ciro non ha raccontato loro tutta la verità.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Irene vive un periodo sereno con Cesare, dopo che anche le scuse di Rebecca hanno ricreato un clima disteso.

Johnny ha un incidente, e Irene si offre di aiutarlo mostrandosi estremamente premurosa nei suoi confronti.

Odile si dice disposta ad aiutare Ettore ad accedere alla cassaforte di Umberto. Quando i fratelli Martini scoprono che l’uomo si assenterà per andare a Monza a seguire da vicino il set, pensano che questa sia l’occasione perfetta per portare a termine il loro piano.

I due fratelli si introducono a villa Guarnieri per un servizio fotografico, e in quell’occasione Greta riesce ad aprire la cassaforte e fotografare la lettera del padre.