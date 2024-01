Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 19 gennaio 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati sui due fratellastri Matteo e Marcello, che vedranno nuove importanti svolte nelle loro vite.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Maria si dichiara a Matteo

Per Maria e Matteo arriva il momento di uscire allo scoperto e fare chiarezza una volta per tutte sui sentimenti che provano l’una nei confronti dell’altro. A fare il primo passo è proprio Maria, che trova il coraggio di dichiararsi al giovane Portelli. Matteo d’altronde ha sempre nutrito molti dubbi sulla storia d’amore tra la stilista e Vito Lamantia.

Seppur con molta fatica Maria confessa al contabile quello che prova, dicendogli che le ha fatto battere il cuore fin dal primo momento in cui lo ha visto a Milano.

La situazione per lei si fa però difficile da gestire, dato che il suo fidanzato e promesso sposo Vito, si rende conto subito che la stilista sta mostrando dei segnali di insofferenza. Vito cerca di capire cosa sta accadendo, ma Maria non è ancora disposta a rivelargli i sentimenti che prova per Matteo. Confusa e indecisa, Maria decide di non presentarsi al lavoro, suscitando così la preoccupazione del Portelli.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Marcello lasciato da Adelaide

Le novità sono decisamente più “amare” per Marcello, visto che Adelaide decide di lasciare villa Guarnieri. Prima di assentarsi nuovamente da Milano, la contessa decide di mettere la parola “fine” alla sua relazione con Marcello.

La donna, negli ultimi tempi, ha fatto sempre più fatica a portare avanti quella relazione, e Marcello non può fare altro che prendere atto della sua decisione, e prepararsi a prendere in mano le redini della sua vita.

La fine della storia con Adelaide potrebbe rappresentare un punto di svolta al suo futuro, che potrebbe vedere anche nuovi progetti professionali.

Elvira pronta a incontrare i suoceri nelle prossime puntate de Il Paradiso

Per Elvira si avvicina il momento di incontrare i genitori di Tullio. L’incontro ormai prossimo tra la giovane Venere e i suoceri preoccupa anche Salvo.

Per l’occasione Tullio consiglia alla fidanzata di indossare un abito scelto da lui, ed è convinto che questo aiuterà la sua fidanzata a far colpo su sua madre. L’incontro avviene nel corso di una cena romantica tra i due fidanzati.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.