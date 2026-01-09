Prosegue l’appuntamento pomeridiano su Rai Uno con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, che nella settimana dal 12 al 16 gennaio ci regalerà molti colpi di scena. Al centro delle trame troveremo una scelta clamorosa di Adelaide, che finirà per far soffrire Odile, e i preparativi per la partenza verso New York di Tancredi. Non mancheranno poi le tensioni per una nuova competizione tra Il Paradiso e la GMM per i costumi del musicarello interpretato da Marina. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Il Paradiso: Adelaide si rifugia in convento

Le parole di Umberto provocano grand eincredulità nei familiari di Aelaide: la contessa ha infatti scelto di ritirarsi in convento per ritrvare il suo equilibrio e la pace interiore. La decisione della donna fa soffrire moltissimo sua figlia Odile, che sente la sua mancanza nonostante la vicinanza di Umberto. Nel frattempo Marta ringrazia Marcello per aver mantenuto il silenzio sul gesto sconsiderato di sua zia.

IPDS, trame al 16 gennaio: Tancredi pronto a partire per New York

Tancredi di Sant’Erasmo si prepara a raggiungere la Grande Mela per l’intervista con la celebre scrittrice americana Susan Sontag. L’uomo valuta la possibilità di portare con sé anche qualcuno della redazione Paradiso Donna.

IPDS news: nuova competizione con la GMM

Al Paradiso c’è molta tensione per una nuova competizione con la GMM per i costumi del musicarello interpretato da Marina Valli. A sorpresa però, Odile decide di ritirarsi dalla gara, perché sconvolta dal gesto della madre.

Poco dopo la giovane parla con Matteo, e decide di rimettersi in gioco. Quando Umberto vede la giovane lavorare al fianco di Greta al costume di scena, ringrazia Matteo per averla convinta a riprendere la competizione. Marina sceglie il costumista per il film, e chiede a Odile di occuparsi delle acconciature durante le riprese.

Cos’altro accadrà nella serie tv di Rai Uno?

Marcello e Rosa – senza più le interferenze di Adelaide – possono riprendere la loro storia. I due iniziano i preparativi per il matrimonio, e sono intenti a scegliere la location delle nozz, quando una nuova tempesta si abbatte su di loro. La contessa fa recapitare una lettera a Barbieri, e quest’ultimo – parlando con Umberto – afferma che si tratta di una lettera di scuse. Ma quel biglietto è destinato a gettare ancora scompiglio, e quando Rosa lo trova prende una decisione inaspettata.

Nel frattempo Fulvio, dopo la fuga di Mario, decide di recarsi a Roma per affrontarlo. Dopo aver affidato la gestione del magazzino a Johnny, l’uomo si mette in viaggio. Al suo ritorno affronta Roberto, che ammette la sua relazione con Mario. Rinaldi è sconvolto e decide di lasciare il Paradiso, ma poi ci ripensa grazie a un’idea di Marta.

Enrico conosce il dottor Piero Moretti, un medico di famiglia che potrebbe offrirgli una importante opportunità professionale.

Quando Barbara riceve l’invito al battesimo del figlio di un’amica è titubante: vorrebbe partecipare ma teme di apparire inadeguata in mezzo a tante coppie di invitati. Johhny a quel punto si offre di accompagnarla.