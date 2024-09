Il Paradiso delle Signore è tornato con una nuova stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Tra le novità del Paradiso 9 c’è quella che vede un cambio al vertice del grande magazzino milanese. Dopo l’addio di Vittorio Conti, Roberto e Marcello hanno preso in mano le redini della casa di moda. Proprio quest’ultimo però, potrebbe fare un passo falso che finirebbe per mettere in seria difficoltà il negozio.

Anticipazioni Il Paradiso 9: Marcello pronto ad avventurarsi nell’altra moda

Insieme al socio Roberto Landi, Marcello è intento a portare avanti Il Paradiso dopo l’addio di Vittorio Conti. I due cercheranno di fare del loro meglio per non far rimpiangere il lavoro svolto dal precedente “capo”, e decideranno di puntare subito su una novità: la presentazione in coppia dei nuovi abiti della collezione maschile e femminile.

Marcello si spingerà oltre, e sarà intenzionato anche ad avventurarsi nel mondo dell’alta moda con una nuova collezione a marchio Paradiso. La sua idea lascerà Roberto perplesso, e anche Matteo Portelli – contabile del negozio – non potrà fare a meno di fargli notare che questa decisione potrebbe esporre il magazzino a grandi rischi.

Marcello porterà avanti la sua idea nelle prossime puntate Il Paradiso?

Non è da escludere che – nel corso dei prossimi episodi della soap di RaiUno – Marcello riesca a convincere Matteo e Roberto della validità della sua idea. Barbieri potrebbe così rischiare di avventurarsi in una strada non priva di rischi, che potrebbe finire per mettere il grande magazzino in serie difficoltà.

Sarebbe una sorta di deja vu, visto che Barbieri in precedenza è stato protagonista di una situazione analoga che lo aveva portato a investire gran parte dei suoi risparmi nell’affare con il ricco imprenditore Hofer. Marcello aveva coinvolto nell’affare anche la contessa Adelaide, convincendola del fatto che sarebbe stato un ottimo investimento. Ignaro del fatto che Umberto stava tramando alle sue spalle, aveva finito per dare al commendator Guarnieri la possibilità di spillargli dei soldi e dimostrare pubblicamente la sua inefficienza in campo finanziario.

Marcello sarà in procinto di fare – ancora una volta – un passo più lungo della gamba? Le conseguenze stavolta potrebbero essere ben più gravi, visto che un suo errore potrebbe portare alla chiusura del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore, ipotesi future: tornerà Vittorio Conti?

Il desiderio di mostrarsi all’altezza del suo nuovo ruolo, spingerà davvero Marcello a rischiare il futuro del grande magazzino? Certo è che la sua decisione potrebbe avere conseguenze amare per Il Paradiso, che potrebbe davvero trovarsi a un passo dalla chiusura.

Questo scenario apre la strada a nuove ipotesi, tra le quali quella più accreditata sembrerebbe essere il ritorno di Vittorio Conti. Di certo l’uomo non riuscirebbe a stare a guardare mentre tutto ciò che ha costruito si sgretola, e non è da escludere che possa decidere di riprendere in mano le redini del suo negozio, magari provando a gestirlo al meglio a distanza.