Nei nuovi episodi de “Il Paradiso delle Signore”, in onda dal 9 settembre su Raiuno, il pubblico farà la conoscenza di un nuovo personaggio, Odile, interpretato da Arianna Amadei. Dopo averne sentito parlare a lungo nella scorsa stagione, la ragazza arriverà dalla Svizzera a Milano pronta ad entrare in contatto con sua madre, la Contessa Adelaide. Il pubblico si ricorderà che nella passata stagione, la Contessa era rimasta spiazzata dalla notizia dell’esistenza di una figlia che aveva creduto morta dopo il parto. Un duro colpo per la contessa pronta a recuperare il rapporto con Odile.

“Il Paradiso delle Signore 9”, intervista esclusiva a Arianna Amadei

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Arianna Amadei. L’attrice ci ha anticipato qualcosa sul suo personaggio: “Odile è una ragazza molto integra, sicura di sé, determinata, che si trasferisce a Milano per la famiglia. All’inizio farà molta difficoltà ad ambientarsi in questo nuovo mondo e a rapportarsi con le persone che ne fanno parte come Adelaide e Umberto. Pian piano però grazie alla sua caparbietà sarà in grado di far uscire il meglio di sé, in tutto e per tutto”. Arianna ci ha poi svelato cosa la accomuna al suo personaggio e cosa invece la rende diversa: “Sto imparando tanto da Odile. Invidio la sua determinazione. Sento di averla anche io anche se ne vorrei avere di più. Odile ha una grande passione per le automobili. Io vengo da Modena e questo aspetto calza a pennello visto che sono cresciuta in un ambiente di motori”.

Sul web si mormora però che Odile si insinui nel rapporto tra Adelaide e Marcello: “Odile sarà di aiuto alla Contessa Adelaide. Inizierà a conoscere meglio Marcello ma il rapporto tra loro rimarrà quello di due ragazzi che vogliono bene ad Adelaide”. Sui social mettendo a confronto le foto di Arianna con quelle di Vanessa Gravina non si può non notare una somiglianza. Una scelta della produzione che si è riva davvero eccellente. Sul rapporto con la Gravina, Arianna ha raccontato: “Sentirmi dire che somiglio alla Gravina è un complimento. Lavorare con lei è molto bello e qualunque cosa lei dica io sono ad orecchie aperte. Il primo provino l’ho fatto proprio con lei ed è stato emozionante. Appena ci siamo guardate siamo rimaste stupite dalla nostra somiglianza. Siamo l’una lo specchio emozionale dell’altra”.

Per il ruolo di Odile, Arianna ha cambiato look passando dal castano al rosso: “E’ stato deciso all’ultimo e io ne sono stata contenta perché a me piace cambiare. E’ qualcosa di divertente per un attore”. Adattarsi ai tempi della serialità non è stato facile ma Arianna è stata accolta con calore dagli altri attori sul set: “Mi sono sentita in famiglia e ho avvertito subito delle energie positive. E poi mi sto divertendo tanto”.

A conclusione della chiacchierata, le abbiamo chiesto come sia nata la sua passione per la recitazione. Arianna ha risposto: “Da piccola mi divertivo a fare degli spettacoli con i miei cugini, ci divertivamo ad intrattenere i nostri familiari. Poi con il tempo ho iniziato a fare dei corsi di teatro e ho avuto il mio primo ruolo su Disney. In quel momento ho capito che la recitazione poteva diventare il mio lavoro”.