La finalissima di Amici 24, inizialmente prevista per sabato 17 maggio 2025, è stata posticipata a domenica 18 maggio 2025. La decisione è stata presa per evitare la concorrenza diretta con la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma sabato 17 maggio su Rai 1. Mediaset ha quindi optato per trasmettere la finale di Amici 24 domenica 18 maggio, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:30.

Dettagli sulla finale di Amici 24 su Canale 5

La finale di Amici 24 sarà trasmessa in diretta, permettendo al pubblico di votare il vincitore attraverso il televoto. La puntata avrà una durata di circa quattro ore, dalle 21:30 all’1:30. Ricordiamo che la giuria del serale è composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Il direttore artistico è Stéphane Jarny, confermato per il quinto anno consecutivo.

Favoriti nella categoria Canto

Nicolò Filippucci : Considerato il principale favorito, Nicolò ha impressionato per la sua voce potente e le interpretazioni emotive. Le sue quote variano tra 2.50 e 4.00, a seconda dei bookmakers.

Antonia Nocca : Inizialmente data come favorita, Antonia rimane tra i principali contendenti, con quote che oscillano tra 3.25 e 6.00.

TrigNO: Dopo un inizio sottotono, TrigNO ha guadagnato terreno grazie a performance convincenti, con quote attuali intorno a 4.50.

Favoriti nella categoria Danza

Alessia Pecchia : Ballerina di latino, Alessia è tra le più quotate per la vittoria, con quote che variano tra 3.00 e 4.00 .

Francesco Fasano: Nonostante un calo nelle ultime settimane, Francesco rimane un forte concorrente, con quote che vanno da 3.50 a 7.50.

Chi vincerà la categoria ballo e chi quella di canto?