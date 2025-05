Tutto pronto per il gran finale di PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, domenica 4 maggio 2025.

PresaDiretta puntate: i temi di domenica 4 maggio 2025

Domenica 4 maggio 2025 dalle ore 20.35 appuntamento in prima serata su Rai3 con il viaggio inchiesta di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. Il tema al centro della puntata di stasera è il dramma degli alloggi che costano troppo o che mancano. Da Milano a Roma, le telecamere di PresaDiretta hanno incontrato studenti universitari, ma anche inquilini a rischio sfratto per via dell’aumento degli affitti brevi ai turisti, speculazioni dei fondi immobiliari, inchieste della magistratura. Il racconto delle soluzioni in Danimarca, ma anche in Italia.

Nella prima parte della puntata, il segmento “Aspettando PresaDiretta“, spazio alla vicenda del cooperante veneto Alberto Trentini. L’uomo da oltre 5 mesi detenuto in un carcere venezuelano senza possibilità di fare o ricevere telefonate né visite, senza contatti con ong, avvocati, familiari e amici. In esclusiva una intervista alla mamma Armanda che lancia un appello per liberarlo. Spazio poi all’intervista in esclusiva per l’Italia a David Estrella, cittadino statunitense con doppio passaporto, che ha trascorso 145 giorni nel carcere di El Rodeo 1.

Nell'ultima puntata di stagione #PresaDiretta si concentra sull'emergenza abitativa in Italia, un viaggio tra universitari e inquilini a rischio sfratto. In partenza di puntata, la storia di #AlbertoTrentini da 170 giorni in un carcere venezuelano.

PresaDiretta stasera, il tema è “Una casa per tutti”

La puntata di PresaDiretta di stasera, domenica 4 maggio 2025, prosegue con l’inchiesta “Una casa per tutti” in cui si affronta il tema dell’emergenza abitativa nel nostro Paese. Da Milano a Roma cresce sempre di più il numero di persone che, per via del caro affitti, sono costretti a lasciare le città trasferendosi in provincia. Spazio alle storie di Viviana, Giancarlo, Giuseppe, Maurizio che raccontano l’incubo dello sfratto e la faticosa ricerca di un alloggio dignitoso a Roma. Cosa sta succedendo? Tra i responsabili ci sono sicuramente due fattori : l’assenza di politiche abitative pubbliche e gli affitti brevi per turisti.

Intanto crescono le proteste, anche dei giovani studenti universitari, contro le case vacanza e B&B visto che gli affitti di una stanza singolo sono cresciuti del 40%. Infine il viaggio prosegue in Danimarca dove il governo ha risposto alla speculazione immobiliare con un’opposizione e la legge Blackstone che ha introdotto regole stringenti in difesa del diritto alla casa.

L’appuntamento con Presa Diretta è per stasera, in prima serata su Rai3.