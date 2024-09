Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore un alone di mistero avvolgerà Enrico Brancaccio. Si tratta di una delle new entry di questa stagione e il suo ingresso non è passato certo inosservato. Arrivato nel grande magazzino milanese grazie a una raccomandazione di Armando, è apparso subito evidente che nasconde un segreto. Chi sarà in realtà Enrico Brancaccio?

Il Paradiso anticipazioni: il mistero di Enrico Brancaccio

La nona stagione della serie tv di Rai Uno si preannuncia fin dalle prime battute ricca di colpi di scena. Tra le vicende che terranno con il fiato sospeso i fans Il Paradiso c’è sicuramente quella che riguarda Enrico Brancaccio, interpretato dall’attore Thomas Santu.

L’uomo ha fatto il suo ingresso nella puntata andata in onda il 12 settembre, e dopo averlo viste intento in una misteriosa telefonata, abbiamo assistito alla sua decisione di acquistare una fotografia da un rigattiere. Proprio questo gesto ha finito per accendere un diverbio con Marta, che aveva già adocchiato lo stesso scatto.

Dopo aver discusso con lei, Brancaccio è andato nell’atelier è si è presentato ad Alfredo e Armando. Quest’ultimo gli ha proposto di iniziare a lavorare nel grande magazzino, inizialmente per un periodo di prova. A spingere Ferraris a prendere questa decisione è stata una raccomandazione del suo amico carabiniere. Tuttavia Armando non sa che Enrico nasconde qualcosa, e che non è chi dice di essere.

Il Paradiso delle Signore, spoiler

Lo stesso carabiniere che lo ha raccomandato a Ferraris ha procurato a Enrico una nuova identità. Non solo vedendolo bruciare i suoi vecchi documenti abbiamo scoperto che il suo cognome non è Brancaccio ma Proietti, è vedovo ed è un medico, ma da una conversazione tra l’uomo e il carabiniere è emerso un dettaglio importante: chiunque si avvicini a lui è in pericolo. Ma perché? Cosa nasconde?

A infittire il mistero c’è stato poi un altro gesto dell’uomo, che aprendo il suo portafogli ha guardato per un momento la foto di una bambina: sarà sua figlia? Nel corso dei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore scopriremo che è proprio così. Enrico viveva a Roma ed è vedovo, e la foto che porta sempre con sé è quella della figlia Anita.

Riguardo al segreto che aleggia sul suo passato, al momento gli spoiler non rivelano molto. Sappiamo solo che saranno pochissime le persone a conoscere la sua storia, e tra questi ci saranno il carabiniere che gli ha fornito nuovi documenti e Armando Ferraris. Enrico farà di tutto per evitare di raccontare troppo di sé e cercherà di tenersi fuori dai coinvolgimenti sentimentali, anche se – come ormai sanno bene i fans Il Paradiso – nascondere a lungo le zone d’ombra non è affatto facile.

Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap italiana? Non dimentichiamo che la conversazione tra Enrico e il carabiniere ha evidenziato il fatto che chiunque si avvicini troppo a lui corre grossi rischi. Noi siamo davvero curiosi di sapere come si evolverà questa nuova storyline, e voi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.