Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 16 al 22 settembre? L’ottava stagione della soap è entrata nel vivo, e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali, il Paradiso perde la sua Venere

Lucia Giorgi si dimette a sorpresa e senza preavviso e smette così di essere una Venere del Paradiso. Occorre trovare subito una sostituta e Maria ha un’idea: assumere sua sorella Agata. La donna sa bene che questa sua proposta non troverà l’appoggio del padre.

Quando Maria fa la proposta alla sorella, Agata appare titubante. L’idea che il padre non sia d’accordo la frena, ma tutto potrebbe risolversi grazie a un escamotage di Irene.

Nel frattempo Lucia inizia a lavorare come capocommessa della Galleria Milano Moda. Ad assumerla sarà Matilde, che però poco dopo dovrà scusarsi con Vittorio per averla scelta. La donna affermerà di non aver saputo – quando l’ha assunta – che fosse una ex dipendente del grande magazzino di Conti.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Marcello fa una scoperta sconcertante

Matteo e Maria si incontrano ancora, e stavolta lui si presenta. L’uomo riesce poi a parlare con Marcello e gli confessa di essere suo fratello. Alla luce di quanto appena scoperto, Barbieri telefona alla sorella Angela in Australia, con lo scopo di ricostruire il passato della loro famiglia.

Subito dopo Marcello si confida con Ferraris. In seguito Maria e Matteo si rincontrano casualmente,. ma l’arrivo di Marcello interrompe l’incontro.

Il Paradiso spoiler al 22 settembre

I Puglisi cercano di inserirsi nella nuova realtà meneghina e Ciro si prepara a vivere l suo primo giorno di lavoro al Gran Caffé Amato. Salvatore non è molto soddisfatto del nuovo dipendente, ma Armando insiste per convincerlo a dare a Ciro un po’ di tempo per ambientarsi.

Il Paradiso delle Signore 8, cos’altro accade?

La Contessa è triste per la mancanza della figlia, e Marcello cerca di consolarla. Adelaide però desidera restare sola e insiste affinché Barbieri se ne vada. Anche Umberto inizia a pensare che la Contessa sia in pena per qualcosa e inizia a fare domande. Il legame tra il Commendatore e la Contessa è sempre stato molto forte: i due si sono sostenuti e amati. Non è quindi difficile per lui intuire che qualcosa la turba. Umberto si reca a Villa Guarnieri ma viene allontanato da Marcello. Adelaide non vuole che si sappia di Odile, e desidera condividere il suo dolore solo con le persone più strette.

Tuttavia la Contessa non è disposta a restare a crogiolarsi nel dolore per il rifiuto della figlia e – a sorpresa – si presenta al Circolo per un evento. La pressione di parlare in pubblico si rivela però troppo forte per lei e la donna finisce per crollare.

Nelle prossime puntate della soap vedremo anche Irene impegnata nella scelta di un modello per la copertina del Paradiso Market. La ragazza proporrà ad Alfredo il ruolo, mentre Salvatore – con l’intento di fare colpo su Elvira – chiederà a Vittorio di concedergli la stessa opportunità. Inizia così una sfida tra i due per accaparrarsi la copertina, anche se le speranze di Salvatore vengono cancellate da un confronto con Elvira, durante il quale lei gli confessa di vederlo solo come amico.

Ciro si presenta al Paradiso, e per poco non scorge Agata con la divisa da Venere. Ma l’uomo inizia ad avere dei sospetti e – qualche giorno dopo – si ripresenta al grande magazzino. In questa occasione cerca la secondogenita e scopre così il suo segreto. Ciro è contrario e Agata decide di non ripresentarsi al lavoro. Tuttavia accade qualcosa di imprevisto.

Di cosa si tratta? Per scoprirlo, cari amici lettori, continuate a seguirci.