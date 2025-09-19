La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo ancora Adelaide. La contessa sarà al centro di un articolo diffamatorio che sarà pubblicato e che rischierà di minare la sua reputazione. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 22 al 26 settembre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, articolo diffamatorio su Adelaide

La storyline prenderà il via nel momento in cui un giornalista senza scrupoli – Anselmo Conaro – deciderà di pubblicare un articolo che vedrà al centro Adelaide. Mentre la contessa sarà impegnatissima nei preparativi per il matrimonio imminente, tanto che perfino Marcello faticherà a tenere il suo ritmo, qualcuno tramerà alle sue spalle.

Anselmo Conaro, un giornalista senza troppi scrupoli, pubblicherà un articolo con il quale vorrà colpire direttamente Barbieri, sfruttando proprio la sua relazione con la contessa. Quando Umberto scoprirà le intenzioni del giornalista, si rivolgerà a Tancredi per impedire che l’articolo venga pubblicato.

Gli sforzi dei due uomini risulteranno purtroppo vani, e lo scandalo che deriverà quando la notizia apparirà sui giornali, finirà per investire anche Adelaide.

Adelaide accusa Umberto nelle prime puntate Il Paradiso 10

Vedendo il suo nome trascinato nel fango, la contessa di Sant’Erasmo si convincerà che l’articolo sia stata una mossa di Umberto per rovinare la sua reputazione. Adelaide – ignara del fatto che proprio Guarnieri abbia cercato di impedire che venisse pubblicato, quando ancora lei non sapeva niente – finirà per riversare sull’uomo tutta la sua rabbia.

Umberto ammetterà di non provare grande simpatia per Marcello, ma al tempo stesso ribadirà la sua innocenza, affermando che non sarebbe mai stato capace di mettere in atto un gesto simile, che avrebbe inevitabilmente colpito anche la madre di sua figlia.

Adelaide non crederà alla sua innocenza, e accuserà il Commendatore di avere agito per distruggere la sua storia d’amore con Marcello, mentre quest’ultimo cercherà di minimizzare l’accaduto. La tensione a villa Guarnieri si farà sempre più alta, e mentre la contessa sarà impegnata a riabilitare il suo nome Guarnieri prenderà una decisione inaspettata.

News Il Paradiso: la mossa di Guarnieri

Mentre Adelaide cercherà di risolvere la cosa chiedendo di parlare con il giornalista che avrà scritto l’articolo, Umberto proverà a far riaccreditare il nome della contessa con una contromossa.

Guarnieri chiederà a Rosa di scrivere un altro articolo, che metta in buona luce Adelaide e Marcello. Se il primo pezzo riuscirà a infangare il nome dei due, nel secondo Rosa elogerà le qualità professionali di Barbieri. Sarà così proprio Umberto a riabilitare il nome del suo “nemico”.

Spoiler Il Paradiso: Matteo soffre per amore

Tutto inizierà nel momento in cui Marina Valli accuserà un malore. La diva si troverà al Circolo in quel momento, e verrà soccorsa da Enrico. Ricoverata in ospedale, scoprirà che dovrà sottoporsi quanto prima a un intervento. Al suo fianco ci sarà Matteo Portelli, che però mostrerà un po’ di stanchezza per la situazione che si sarà venuta a creare.

Il giovane non potrà nascondere a sé stesso di provare ancora dei sentimenti per Odile e cercherà un modo per gestire questa nuova situazione.

Troverà il coraggio di parlare sinceramente a Marina, oppure continuerà a illuderla portando avanti una relazione senza amore?

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Fulvio si troverà a gestire una situazione difficile che vedrà coinvolta sua figlia Caterina. Pochi giorni dopo essere stata assunta, la giovane rovinerà un prezioso scialle della nuova collezione di abiti firmata da Botteri. Temendo che questo possa causare il licenziamento immediato della figlia, il nuovo magazziniere si rivolgerà a Concetta Puglisi e le chiederà di rattopparlo, così da evitare che Gianlorenzo Botteri possa accorgersi di quanto accaduto. La donna riuscirà a rimediare con un ricamo.

Nel frattempo Salvatore ed Elvira inizieranno a pensare di lasciare Milano e trasferirsi al mare, per arginare i problemi di salute del piccolo Andrea Maria. La giovane – che già in passato avrà dimostrato ampiamente di mettere la salute del figlioletto in primo piano, tanto da trascurare i suoi impegni come venere del Paradiso per occuparsi di lui – penserà che l’aria di mare possa davvero giovare al bambino. I due saranno disposti a tutto per risolvere i problemi di salute del piccolo.