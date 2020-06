In autunno la riapertura della stagione televisiva è con il nuovo varietà di Amadeus la cui messa in onda è prevista sulla prima rete della televisione pubblica. L’amato conduttore siciliano, che entra nelle case degli italiani ogni sera, con il programma I Soliti Ignoti – leader negli ascolti – farà dunque da apripista alla prossima stagione televisiva targata Rai.

Amadeus al timone di un nuovo show Su Rai 1 apre la prossima stagione televisiva

Stando alle rivelazioni lanciate da Blogo, sarà il nuovo show condotto e diretto da Amadeus ad aprire la stagione televisiva di Rai 1. Uno show come nelle corde del conduttore a base di musica e nostalgia. Già Amadeus ci ha abituato a rispolverare ricordi del passato per quel che riguarda la musica, con lo show, Ora o Mai Più dove a salire sul palco erano vecchie glorie del passato in cerca di una nuova chance, di una nuova opportunità.

Stavolta lo show musicale farà riferimento alla musica dei favolosi anni Settanta – Ottanta suddiviso in due prime serate (ma potrebbero essere di più, se ne sta parlando) e al timone ci sarà naturalmente Amadeus, che ricordiamo sarà anche il conduttore e il direttore artistico di Sanremo 2021, affiancato di nuovo (probabilmente) da Rosario Fiorello.

La prossima stagione televisiva Rai si apre all’insegna dell’intrattenimento

Lo spettacolo, sarà realizzato dall’Arcobaleno 3 di Lucio Presta, e come abbiamo già detto la protagonista sarà la musica e nello specifico, vedremo un Amadeus tornare in qualche modo deejay, come all’inizio della sua strepitosa carriera.

Lo show avrà sicuramente un buon riscontro sul pubblico dal momento che gli anni musicali di riferimento saranno gli anni 70 e 80 in cui la produzione musicale è stata molto originale regalandoci vere perle. Perdonate l’entusiasmo, ma chi vi scrive è cresciuta a pane e musica anni 80 e il ricordo che ho di quei brani è unico! Riascolteremo quindi i successi di quegli anni sotto la sapiente conduzione di Amadeus che ci farà fare un bel viaggio nei ricordi, legati indissolubilmente alle canzoni che li hanno contrassegnati.

Il conduttore siciliano sarà impegnato dunque su più fronti: le due serate del nuovo show, (di cui ancora non si conosce il titolo), I Soliti Ignoti e poi l’Anno Che Verrà, lo show di fine anno. Nel 2021, invece lo rivedremo alla conduzione del Festival di Sanremo, al secondo anno consecutivo o come ama dire Amadeus: “Il primo, dopo il coronavirus”.