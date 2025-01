Da lunedì 13 gennaio arriva su Raiuno in prima serata “Il Conte di Montecristo“, adattamento del famoso romanzo di Alexandre Dumas. Diretta dal Premio Oscar Bille August, la serie è interpretata da Sam Claflin, Jeremy Irons, Gabriella Pession, Lino Guanciale, Michele Riondino e Nicolas Maupas. Una serie dal respiro internazionale in cui si intrecciano vendetta, intrighi, perdono e speranza. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva il regista Bille August e gli attori Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

Intervista a Bille August e agli attori Gabriella Pession e Nicolas Maupas per “Il Conte di Montecristo”

Il romanzo di Alexandre Dumas fu definito da Antonio Gramsci, il più “oppiaceo tra i romanzi popolari”. Un’opera in grado di catalizzare da subito l’attenzione del lettore che empatizza con i torti subiti da Edmond Dantes. E proprio di questo ha tenuto conto il regista nel costruire la serie: “Quando mi è stato chiesto e proposto di dirigere questa serie ho accettato subito perché era una serie in otto episodi. Se fosse stato un film invece avrei rinunciato perché sarebbe stato più complesso. Sicuramente ci sono stati degli adattamenti precedenti del romanzo ma ci siamo concentrati non solo sul tema principale, la vendetta, ma anche sulla sua inutilità”.

Nella serie, Gabriella Pession interpreta Hermine Danglars. Tanti anni prima, Hermine aveva avuto una relazione clandestina con Villfort da cui ha avuto un bambino che lei crede morto ma Edmont Dantes sa benissimo che Villfort ha seppellito il neonato ancora vivo. La Pession ci ha rivelato che essere madre nella vita ha amplificato il suo coinvolgimento emotivo nell’entrare nei panni di questo personaggio: “Il fatto di essere madre ha cambiato l’approccio a tutto nella mia vita e nel mio mestiere. Interpretare una madre alla quale viene strappato un figlio è stato difficile perché la maternità è qualcosa che se non la vivi totalmente non la riesci a comprendere fino in fondo perché c’è qualcosa di viscerale, è un cambio di pelle, una seconda nascita. Per Hermine il grande dramma del suo personaggio è che al di là del fatto di essere una donna avida, frivola, che si occupa degli interessi della famiglia, è una donna alla quale viene strappato un figlio e questo va al di là di tutte le etichette che ho citato. Questo dramma che per lei equivale ad una colpa la porterà pian piano alla follia. Secondo me è un percorso interessante di un personaggio che cerca di sopprimere quello che è l’istinto vitale più forte di una donna che è la maternità”.

Nicolas Maupas veste i panni di Albert. Un personaggio chiave all’interno della serie e anche del romanzo. Per l’attore, che abbiamo già amato in “Un professore”, è stata la sua prima volta in un cast internazionale: “Mi piace definire Albert come una pallina all’interno di un flipper. La sua integrità lo rende a volte cieco rispetto alla verità dei fatti. Non vede che c’è del marcio e del corrotto anche nei confronti di figure per le quali prova grande stima come il padre o lo stesso Edmond. Lavorare in un cast internazionale è stato per me un grande trampolino, è stato qualcosa di magico. Mi sono affidato ai miei colleghi e soprattutto a Bille. Parlare in inglese è stata una sfida e tutto questo mi ha portato a rinfocolare quella passione per la recitazione”.