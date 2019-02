Il Commissario Montalbano 2019, stasera su Rai 1 va in onda il nuovo episodio Un diario del ’43: è l’ultimo appuntamento in prima tv

Dopo il successo de L’altro capo del filo, lunedì 18 febbraio, in prima serata su Rai 1, va in onda il nuovo episodio de Il Commissario Montalbano 2019. Intitolato Un diario del ’43, è il secondo ed ultimo appuntamento in prima tv trasmesso oggi dalla Rai.

A partire dalle ore 21.30 di stasera, infatti, Luca Zingaretti è di nuovo protagonista nella prima serata di RaiUno. E ovviamente l’amato attore torna a recitare nei panni dell’altrettanto amato personaggio di Salvo Montalbano. Sempre lui, sempre in Sicilia, anche stavolta alle prese con un nuova, intricata trama che si tinge di giallo.

L’episodio di questa sera è sceneggiato da Francesca Bruni, Andrea Camilleri, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. Ispirato dai libri (editi da Sellerio) e dai racconti dello scrittore (intitolati Un diario del ’43 e Being Here), chiude di fatto questa tornata di due nuove puntate. L’ennesimo “grazie e arrivederci” con boom di ascolti, targato Palomar di Carlo Degli Esposti.

Così, almeno per il momento Montalbano saluta i telespettatori di “mamma Rai”. Anche se è probabile che la fiction con Zingaretti torni in tv già nel 2020, quando dovremmo vedere tre nuovi episodi per cui le riprese sono in partenza a breve. Ad anticiparlo è Alberto Sironi al settimanale Gente. Peraltro, secondo il regista un nuovo episodio sarà tratto dal romanzo di Camilleri dal titolo Il caso Catalanotti.

II Commissario Montalbano 2019, cast e trama della nuova puntata trasmessa dalla Rai lunedì 18 febbraio

Vediamo ora nel dettaglio la trama ed il cast completo di questa nuova puntata de Il Commissario Montalbano 2019. Ecco tutte le anticipazioni da conoscere assolutamente per l’ultimo nuovo episodio Un diario del ’43 trasmesso dalla Rai quest’oggi, lunedì 18 febbraio.

Trama e cast completo de Il Commissario Montalbano 2019 – Un diario del ’43

Un vecchio silos viene demolito. E Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) fa una scoperta. Il commissario di Vigàta ritrova un diario scritto nell’estate del 1943 da un ragazzo di nome Carlo Colussi (Giulio Brogi; Lorenzo Adorni), all’epoca dei fatti quindicenne.

Colussi fa una confessione sorprendente. Il ragazzo rivela a Montalbano che all’indomani dell’8 settembre di quell’anno ha compiuto una vera e propria strage, mosso da ideali fascisti.

Il giorno della scoperta del diario in commissariato si presenta anche un certo John Zuck (Dominic Chianese), un novantenne in forma che chiede a Montalbano di aiutarlo a far cancellare l’errore per cui sulla lapide dei caduti in guerra c’è finito anche il suo nome.

Il giorno dopo Angelino Todaro (Nino Bellomo) viene ritrovato senza vita. Qualcuno, infatti, ha ucciso uno degli imprenditori più benestanti di Vigàta. Montalbano capirà così che il diario, John e la morte dell’uomo sono strettamente connesse tra di loro in modo tragico.

Gli altri attori nel cast e i nomi di tutti i personaggi

Oltre ai su citati, nel cast de Il Commissario Montalbano 2019 – Un diario del ’43 compaiono anche altri protagonisti allo stesso modo importanti perché con i personaggi da loro interpretati contribuiscono alla riuscita della fiction. E sono: Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Angelo Russo (Catarella) e Sonia Bergamasco (la partner di Montalbano).

Ma anche le attrici donne: Selene Caramazza (Alessandra De Rossi), Roberta Caronia (Rosalba), Rosa Giustolisi (moglie di Pasquano), Aglaia Mora (dottoressa Barresi), Nellina Laganà (Zina) e Silvia La Monaca (Franca Puca).

Quindi, gli attori uomini: Marco Basile (Matteo), Roberto Nobile (Nicolò Zito), Aldo La spina (Pepè Panarello), Davide Lo Verde (Galluzzo), Giovanni Guardiano (Jacomuzzi), Angelo Tosto (Don Giummarra), Francesco Colaiemma (pescatore) e Fabrizio Roma (padre Carmelo).

Infine, con loro sul set, anche gli interpreti di personaggi minori: Aldo Messineo, Raniela Ragonese, Rosario Spata, Luigi Caruso, Gaetano Lembo, Clark Grant Slone, Christopher Martin e Edoardo Cesari.

Il Commissario Montalbano 2019, come vedere gli episodi completi in streaming su Rai Play

Riportata la trama ufficiale e il cast completo del nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano 2019 in tv, ricordiamo come vedere in streaming su Rai Play gli episodi completi trasmessi da Rai 1.

Per seguire in live streaming l’ultimo dei due nuovi episodi di stasera ci si può collegare su www.raiplay.it/dirette/rai1 durante la messa in onda della fiction sul piccolo schermo (orario 21.30 – 23.40 circa).

Per vedere o rivedere le varie puntate in streaming on demand, invece, basta andare all’indirizzo www.raiplay.it/programmi/ilcommissariomontalbano (la url specifica da inserire nel browser è: www.raiplay.it/programmi/ilcommissariomontalbano/episodi).