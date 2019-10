Il Collegio 4 quando inizia, cast e anticipazioni: ecco tutte le news

Il Collegio 4 quando inizia? Il programma sta per tornare su Rai 2 con, alla conduzione, al posto di Giancarlo Magalli, la bravissima ed amatissima Simona Ventura. Ecco tutte le ultime anticipazioni sul programma con anche parte del possibile cast.

Il Collegio 4 quando inizia? Svelata la data

Il Collegio 4 sta per tornare. Presto, anzi molto presto lo vedremo in onda, in prima serata, su Rai 2. Come vi avevamo annunciato una delle grosse novità di quest’anno sarà la presenza di Simona Ventura alla conduzione. Mentre il figlio avuto da Stefano Bettarini condurrà Il Collegio Off. Come prevedibile tale news, questa estate, ha sollevato numerose polemiche. La conduttrice, però, le ha subito messe a tacere annunciando di non essersi intromessa.

Quando andrà in onda la trasmissione? Il pubblico ormai attende con ansia da tempo, e dopo tali annunci la curiosità è aumentata a dismisura.

Da martedì 22 ottobre 2019, quindi molto presto, potremo finalmente vedere la prima puntata de Il Collegio 4. In un primo momento si pensava, o quantomeno sul web si vociferava che il programma sarebbe stato mandato in onda nel 2020, ma a quanto pare Carlo Freccero ha deciso di anticipare il tutto.

Il giorno prescelto sarà quello giusto? Con quali programmi dovrà combattere la trasmissione condotta da Simona Ventura? Ebbene il martedì è giorno di Champions e quindi di partite di calcio. Oltre a ciò, ad andare in onda, sono spesso film e programmi di approfondimento politico.

Il Collegio 4: cast e anticipazioni

Svelata la data di inizio de Il Collegio 4 possiamo dire che, oltre alla voce narrante di Simona Ventura, quest’anno la trasmissione vedrà altre due belle novità. Quali? Due spin-off. In primis quello con protagonisti i genitori degli alunni scelti. Tale programma andrà in onda in seconda serata. Il secondo spin-off sarà invece quello condotto da Niccolò Bettarini sul web.

I ragazzi di questa edizione si ritroveranno a vivere la scuola come nel 1982. Gli alunni saranno alle prese quindi con le regole scolastiche e le materie che si studiavano circa 40 anni fa. (Per l’esattezza sono solo 37!)

Detto tutto ciò passiamo a parlare del cast. Sul canale Youtube e sui social Rai si possono già vedere i possibili candidati.

👉 Chi di loro entrerà a far parte della classe 1982? Ecco i primi candidati della 4° edizione de #IlCollegio ✏ 📘 Dal 22 Ottobre su #Rai2 pic.twitter.com/BEEWVZ274w — Rai2 (@RaiDue) October 9, 2019

Il primo a presentarsi è Samuele Fazzi che viene da Massa e ha 17 anni. Subito dopo vi è Giulia Tranzillo di 16 anni che proviene da un paesino in provincia di Pavia. Vincenzo Crispino, invece, anche lui sedicenne, proviene da Scampia. Gabriele Corio, quindicenne, è di Settimo Milanese in provincia di Milano mentre Claudia Dorelfi, romana doc, ha soli quattordici anni. A presentarsi poi vi sono Andrea Lo Vecchio di Palermo, Martina Brondin di Padova, Raffaele Russo e Carola Sofi.

Le loro risposte alle prime domande sono state esilaranti. “Chi ha dipinto l’ultima cena? Gesù“. Mi pare ovvio no?

Sapevate voi che il Giappone confina con la Cina, l’Austria e la Germania?