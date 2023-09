Che Stefano De Martino sia la voce narrante de Il Collegio 2023 che torna su Rai 2 ad ottobre, già lo sapevamo. Ciò che ci appare nuovo sono le anticipazioni che il bel napoletano, ex concorrente e ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, ha dato sul programma della seconda Rete Rai. Cosa ha svelato? Ecco tutte le ultime news in merito.

Il Collegio 2023 anticipazioni: gli spoiler sulla nuova edizione

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino ha parlato della sua nuova avventura televisiva. Sarà lui la voce narrante, nonché il conduttore de Il Collegio 2023 o Il Collegio 8. In questo ruolo si vede in una maniera totalmente inedita dai suoi predecessori. Sarà la sua giovane età, sarà il fatto di essere padre o l’esperienza effettuata nella scuola più spiata d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi, ma a quanto pare Stefano ha detto che sarà un po’ padre e un po’ fratello nei suoi commenti. Perché? Ha deciso di analizzare quanto accaduto ai concorrenti un po’ con gli occhi volti al passato, ovvero gli occhi di uno Stefano pronto a parlare a sé stesso da piccolo, un po’ con gli occhi rivolti al presente e al futuro, ovvero quelli di uno Stefano padre di Santiago.

Per il resto il conduttore della seconda Rete Rai ha svelato alcune importanti anticipazioni sul programma. Grazie a lui abbiamo scoperto con certezza che le nuove puntate de Il Collegio:

saranno ambientate nel 2001 ovvero l’anno in cui nella musica spopolavano: Lunapop, Elisa che vinceva Sanremo, ma anche i Backstreet Boys e le Spice Girls o Eminem

ovvero l’anno in cui nella musica spopolavano: Lunapop, Elisa che vinceva Sanremo, ma anche i Backstreet Boys e le Spice Girls o Eminem vedranno gli studenti partecipare alle lezioni con uno special guest

porteranno i concorrenti a poter vincere una borsa di studio

Stefano De Martino ha poi paragonato Il Collegio ad Amici dicendo che: “La convivenza con gli altri allievi è stata un po’ il mio “collegio”: un bel collegio e una bella esperienza. Erano tutte materie che ci piacevano e di cui ci nutrivamo volentieri: è stato bello e formativo condividere speranze, passioni, un bel nutrimento per l’anima. Il più grande insegnamento è stato quello quello di responsabilizzarmi“.

Lo studente Stefano De Martino

Come si sia comportato, da studente, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, lo sappiamo. Cosa ha combinato però durante gli anni della scuola dell’obbligo? Nella stessa intervista De Martino ha detto di essere stato il primo della classe alle elementari. Pian piano, crescendo, però, la timidezza è sparita, ma soprattutto sono entrate a far parte della sua vita altri interessi, come la passione per la danza, così la scuola è passata in secondo piano. Le superiori? In quarta, per non essere bocciato, si ritirò e terminò il ciclo da privatista.