C’è grande attesa per la nuova stagione de Il Collegio 2023, il docu-reality che vede alcuni alunni viaggiare nel tempo con l’obiettivo di superare l’esame di terza media e ottenere così il diploma. Tante le novità per l’edizione 2023: dalla voce narrante alla location! Scopriamo tutto quello c’è da sapere: data di inizio, cast di partecipanti e non solo!

Il collegio 8, quando inizia l’edizione 2023? Location e voce narrante

Tutto pronto per Il Collegio 2023, il docu-reality amatissimo dai giovanissimi in partenza da domenica 24 settembre in prima serata su Rai2. Il programma andrà in onda fino al 29 ottobre per un totale di sei puntate, due in meno rispetto alla scorsa edizione. Tra le novità di quest’anno la prima riguarda la location. Il Collegio 8 si svolgerà nel Collegio San Francesco di Lodi e quest’anno i partecipanti dovranno tornare indietro nel tempo al 2001, anno che ha segnato l’ingresso nella globalizzazione. Si tratta di un fenomeno che, partendo dall’ambito economico, ha poi cambiato e stravolto il mondo della cultura e della comunicazione. Una dimensione del tutto nuova per i collegiali le cui avventure saranno raccontate dalla voce narrante di Stefano De Martino. Tra le novità anche il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente.

Il collegio 2023, cast e partecipanti

Ma passiamo al cast degli allievi e partecipanti de Il Collegio 8. 23 gli alunni pronti a sedersi tra i banchi di scuola del Collegio San Francesco di Lodi, ma nell’anno 2001. Gli allievi dovranno non solo superare l’esame di terza media e ottenere il diploma, visto che quest’anno ragazzi e ragazze potranno ambire anche ad una prestigiosa borsa di studio.

Ecco il cast completo degli allievi e partecipanti de Il Collegio 8.

Marta Battaglia : 15enne di Resuttano, provincia di Caltanisetta. Parla tre lingue, è bravissima in matematica e ha una passione per la danza. Lo studio è essenziale nella sua vita come ha raccontato la mamma.

: 15enne di Resuttano, provincia di Caltanisetta. Parla tre lingue, è bravissima in matematica e ha una passione per la danza. Lo studio è essenziale nella sua vita come ha raccontato la mamma. Alessia Berchicchi : 14 enne di Montesarchio, provincia di Benevento, è una ragazza originale e dallo spiccato animo artistico. Appassionata di K-Drama, ha un look originale e inconfondibile che la distingue dalla massa. Tra le sue passioni il canto e il disegno e nel futuro si immagina in campo per la lotta dei diritti delle donne.

: 14 enne di Montesarchio, provincia di Benevento, è una ragazza originale e dallo spiccato animo artistico. Appassionata di K-Drama, ha un look originale e inconfondibile che la distingue dalla massa. Tra le sue passioni il canto e il disegno e nel futuro si immagina in campo per la lotta dei diritti delle donne. Flavio Bertuzzi : è il ribelle dela scuola. “Non ascolto quello che dicono gli altri, faccio sempre di testa mia” – si racconta il ragazzo che precisa – “la mia vita la voglio vivere come voglio!“.

: è il ribelle dela scuola. “Non ascolto quello che dicono gli altri, faccio sempre di testa mia” – si racconta il ragazzo che precisa – “la mia vita la voglio vivere come voglio!“. Giorgia Ceccarelli : 16enne di Pisa si descrive come la leader della scuola. Ama divertirsi con le amiche e non è molto incline ai doveri scolastici. Il suo curriculum scolastico? 30 rapporti e una fuga dalla scuola che le sono costate una bocciatura.

: 16enne di Pisa si descrive come la leader della scuola. Ama divertirsi con le amiche e non è molto incline ai doveri scolastici. Il suo curriculum scolastico? 30 rapporti e una fuga dalla scuola che le sono costate una bocciatura. Anita Pia Costanzo : 14enne di Succivo, provincia di Caserta. Ha una grandissima passione per la musica e si descrive così: “solare, aperta e molto sensibile”.

: 14enne di Succivo, provincia di Caserta. Ha una grandissima passione per la musica e si descrive così: “solare, aperta e molto sensibile”. Cecilia D’Ammassa : 15 anni da Aquino, provincia di Frosinone, ama stare al centro dell’attenzione e farsi notare. Biondissima, la ragazza ama fare sfilate e shooting. “Sono bellissima e guardarmi allo specchio mi piace” – precisa e non ama le acque chete.

: 15 anni da Aquino, provincia di Frosinone, ama stare al centro dell’attenzione e farsi notare. Biondissima, la ragazza ama fare sfilate e shooting. “Sono bellissima e guardarmi allo specchio mi piace” – precisa e non ama le acque chete. Helena del Pozzo : 17 anni di Messina è la diva della scuola. Si descrive così: “io sono la diva e nessuno sarà mai diva quanto me! Sono la principessa del mondo“. Ha le idee molto chiare: vincere Il collegio.

: 17 anni di Messina è la diva della scuola. Si descrive così: “io sono la diva e nessuno sarà mai diva quanto me! Sono la principessa del mondo“. Ha le idee molto chiare: vincere Il collegio. Enrico Di Clemente : 17 anni da Carpi, provincia di Modena, si fa chiamare da tutti “Dicle”. Ha una grandissima passione per la musica, in particolare la musica rap. Non frequenta più la scuola e lavora come barman.

: 17 anni da Carpi, provincia di Modena, si fa chiamare da tutti “Dicle”. Ha una grandissima passione per la musica, in particolare la musica rap. Non frequenta più la scuola e lavora come barman. Luca Galise : 17enne di Cava de’ Tirreni, provincia di Salerno. Egocentrico, sicuro di se, sfrontato e latin lover. Il suo obiettivo? Mettere a fuoco Il Collegio!

: 17enne di Cava de’ Tirreni, provincia di Salerno. Egocentrico, sicuro di se, sfrontato e latin lover. Il suo obiettivo? Mettere a fuoco Il Collegio! Anna Garau , 15 enne di Tonnara, si descrive così: “sono molto polemica. L’ultima parola deve essere la mia perché ho quasi sempre ragione“. Non solo, parlando di se ha detto: “sono un’attivista emotiva” e lotta per le cause in cui crede.

, 15 enne di Tonnara, si descrive così: “sono molto polemica. L’ultima parola deve essere la mia perché ho quasi sempre ragione“. Non solo, parlando di se ha detto: “sono un’attivista emotiva” e lotta per le cause in cui crede. Guglielmo Grosso : 14 enne di Napoli è il concorrente più piccolo di questa edizione. “Cubrigado” è il suo soprannome nato quasi per caso. La sua paura più grande? Perdere le merendine!

: 14 enne di Napoli è il concorrente più piccolo di questa edizione. “Cubrigado” è il suo soprannome nato quasi per caso. La sua paura più grande? Perdere le merendine! Rocco Ryan Greco : 15enne di Gela. Ragazzo estroverso e con i segni distintivi del playboy è un grandissimo appassionato di sport. Nonostante la giovane età ha già fatto: ginnastica artistica, ballo e anche karate. Il suo sogno? Entrare nelle Forze Armate.

: 15enne di Gela. Ragazzo estroverso e con i segni distintivi del playboy è un grandissimo appassionato di sport. Nonostante la giovane età ha già fatto: ginnastica artistica, ballo e anche karate. Il suo sogno? Entrare nelle Forze Armate. Carmelina Iannoni : 14 anni da Roma. E’ la vip del gruppo, essendo la figlia di Carmen Di Pietro. Allegra, simpatica e testarda, Carmelina è molto rispettosa delle regole. E’ appassionata dello sport: dal tennis alla ginnastica artistica, dalla pallavolo al nuoto, che pratica a livello agonistico.

: 14 anni da Roma. E’ la vip del gruppo, essendo la figlia di Carmen Di Pietro. Allegra, simpatica e testarda, Carmelina è molto rispettosa delle regole. E’ appassionata dello sport: dal tennis alla ginnastica artistica, dalla pallavolo al nuoto, che pratica a livello agonistico. Ilary Iolli : 16 anni di Cassino, è una ragazza forte e diretta. Non conosce le mezze misure e lo sanno bene sia i suoi genitori che i professori.

: 16 anni di Cassino, è una ragazza forte e diretta. Non conosce le mezze misure e lo sanno bene sia i suoi genitori che i professori. Daniele Marrone : 16 anni, è il gigante buono di questa edizione. Si racconta così: “dalla mattina alla sera sono in giro con il motorino”.

: 16 anni, è il gigante buono di questa edizione. Si racconta così: “dalla mattina alla sera sono in giro con il motorino”. Diego Natale : 16enne di Grosseto. Ama andare in bicicletta e perdersi tra i paesini della sua città. Si definisce “il lupo del bosco”: “quando sono nel bosco mi sento libero! Posso abbracciare gli alberi… è uno sfogo per me“.

: 16enne di Grosseto. Ama andare in bicicletta e perdersi tra i paesini della sua città. Si definisce “il lupo del bosco”: “quando sono nel bosco mi sento libero! Posso abbracciare gli alberi… è uno sfogo per me“. Denise Pagani : 15enne di Costeggiola, provincia di Verona. Carattere schivo, ma coinvolgente, è molto sensibile ed autoironica. Ha tantissimi amici, ama studiare, ma predilige le uscite e organizzare scherzi.

: 15enne di Costeggiola, provincia di Verona. Carattere schivo, ma coinvolgente, è molto sensibile ed autoironica. Ha tantissimi amici, ama studiare, ma predilige le uscite e organizzare scherzi. Mahdi Khouya , 17enne di Vienne è il “bello di quest’edizione”. Dopo aver vissuto a Bologna si è trasferito in Francia per motivi familiari. “In generale sono quello che crea la cerchia e penso che qui succederà lo stesso” – si racconta.

, 17enne di Vienne è il “bello di quest’edizione”. Dopo aver vissuto a Bologna si è trasferito in Francia per motivi familiari. “In generale sono quello che crea la cerchia e penso che qui succederà lo stesso” – si racconta. Christopher Parolin : 16 enne di Bassano del Grappa. Si descrive come “uno spirito libero”. Il Collegio sarà una bella sfida per lui, visto che ha lasciato per ben due volte la scuola. Il motivo? “Mi svegliavo la mattina e stavo male” – ha raccontato.

: 16 enne di Bassano del Grappa. Si descrive come “uno spirito libero”. Il Collegio sarà una bella sfida per lui, visto che ha lasciato per ben due volte la scuola. Il motivo? “Mi svegliavo la mattina e stavo male” – ha raccontato. Giuseppe Puppio : 17enne di Cosenza, è il furbetto del gruppo. Ambizioso, competitivo e sicuro di sé, ha un chiaro obiettivo: “diventare un uomo di successo, come il Presidente della Repubblica“.

: 17enne di Cosenza, è il furbetto del gruppo. Ambizioso, competitivo e sicuro di sé, ha un chiaro obiettivo: “diventare un uomo di successo, come il Presidente della Repubblica“. Anna Rita Santeramo : 16 anni da Barletta. E’ una ragazza molto schietta, diretta, ma anche narcisista, permalosa, egocentrica, inaffidabile, vendicativa, lunatica, instabile e litigiosa. Le ragazze? Per lei sono tutte galline pronte a sparlarti dietro!

: 16 anni da Barletta. E’ una ragazza molto schietta, diretta, ma anche narcisista, permalosa, egocentrica, inaffidabile, vendicativa, lunatica, instabile e litigiosa. Le ragazze? Per lei sono tutte galline pronte a sparlarti dietro! Frida Schiavi : 16 anni di Brembate di Sopra, provincia di Bergamo. Italo-cubana è alla ricerca della perfezione in ogni campo. Molto brava a scuola, è l’alunna prediletta dei professori, ma anche dai compagni di classe. E’ una perfezionista! Il suo sogno? Un anno di studi in America!

: 16 anni di Brembate di Sopra, provincia di Bergamo. Italo-cubana è alla ricerca della perfezione in ogni campo. Molto brava a scuola, è l’alunna prediletta dei professori, ma anche dai compagni di classe. E’ una perfezionista! Il suo sogno? Un anno di studi in America! Mirko Stellato, 17enne di Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua. Il suo soprannome è Mirkotelli, un mix tra il suo nome e il suo mito Balotelli. Non ama la scuola e la sua condotta tra i banchi è pessima!

L’appuntamento con Il Collegio 8 è da domenica 24 settembre in prima serata su Rai2.