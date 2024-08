La grande musica di Max Pezzali arrivano in prima serata su Canale 5 con il concerto – evento tenutosi nella magica cornice del Circo Massimo di Roma. Ecco quando in tv, orario, scaletta e canzoni!

Il Circo Max in tv su Canale 5: data ed ora

Mercoledì 28 agosto dalle ore 21.35 appuntamento con “Circo Max – Una notte di hit“, il concerto evento musicale di Max Pezzali. Il cantautore, ex componente e voce degli 883, ha fatto cantare e ballare tutta l’arena del Circo Massimo con canzoni senza tempo come Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Nord Sud Ovest Est, Come mai, Una canzone d’amore e tanti altri. L’artista, tra gli indiscussi protagonisti della della scena live italiana 2022-2023, ha concluso un’annata da record con un concerto-evento per celebrare 30 anni di carriera in un luogo davvero speciale: il Circo Massimo di Roma.

Sul palcoscenico Max Pezzali è accompagnato dalla band composta da: Giordano Colombo (batteria), Marco Mariniello (basso), Giorgio Mastrocola (chitarra), Ernesto Ghezzi (tastiere), Davide Ferrario (chitarra e sequenze). Non solo, durante lo show è prevista la partecipazioni di grandi amici e colleghi che condivideranno con lui lo stage. Tra gli ospiti: Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari). A ripercorrere la storia della dance music, anche lo special set Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Scaletta Circo Max di Max Pezzali su Canale 5 con ospiti

Ecco la scaletta completa del concerto Il Circo Max di Max Pezzali su Canale 5:

“Hanno ucciso l’Uomo Ragno”

“S’inkazza”

“Rotta per casa di Dio” (con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari)

“Giovani wannabe” (con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari)

“La regola dell’amico” (con Dargen D’Amico)

“Dove si balla” (con Dargen D’Amico)

“Come deve andare”

“L’Universo tranne noi”

“Ti sento vivere”

“Lo strano percorso”

“Sempre noi” (con gli Articolo 31)

“Domani smetto” (con gli Articolo 31)

“Sei un mito”

“La regina del celebrità”

“La lunga estate caldissima”

“Bella vera”, “Musica leggerissima”, “Nella notte” (con Colapesce e Dimartino)

“Gli anni” (con Lazza)

“Cenere” (Lazza)

“Nessun rimpianto”

“Una canzone d’amore”

“Come mai

Medley: “Nient’altro che noi/Eccoti/Io ci sarò/Se tornerai”

“Quello che capita”

“Il grande incubo”

“La dura legge del gol” (con Gazzelle)

“Destri” (con Gazzelle)

“L’ultimo bicchiere”

Medley: “Non me la menare/Te la tiri/6 uno sfigato

“Nord Sud Ovest Est” (con Paola e Chiara)

“Tieni il tempo” (con Paola e Chiara)

“Con un deca”