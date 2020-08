Il Castello delle Cerimonie non chiude: a confermare la notizia è proprio Real Time, la rete che trasmesso il seguitissimo programma ambientato al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate gestito prima da Don Antonio Polese conosciuto come il Boss delle Cerimonie. Dopo la sua morte la gestione è passata alla figlia Imma Polese riuscita a gestire alla grande la villa del XVIII secolo che organizza eventi e cerimonie.

Il Castello delle Cerimonie chiude? La smentita di Real Time

Nessuna chiusura per “Il Castello delle cerimonie”. Possono tirare un sospiro di sollievo i tantissimi fan del programma trasmesso su Real Time e ambientato al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate. Dopo l’indiscrezione di una possibile chiusura del programma, in queste ore è stata proprio canale televisivo italiano privato di proprietà di Discovery Italia a confermare che non solo non chiude, ma che a breve ci sarà una nuovissima stagione.

L’idea di una possibile chiusura del programma era legato all’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha stravolto le vite di tutti noi. Tantissimi i matrimoni e le cerimonie saltate per via del distanziamento sociale, ma a sorpresa Real Time ha confermato il programma per una nuova stagione. Siete curiosi di scoprire la data di partenza della nuova edizione?

Il Castello delle Cerimonie: data di partenza

Il Castello Delle Cerimonie non chiude i battenti. Il programma è pronto a raccontare matrimoni e le feste organizzate presso il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate come sempre su Real Time. La stagione 2020-2021 è in partenza da venerdì 4 luglio 2020 su Real Time.

Le puntate del programma di Imma Polese sono state, infatti, tutte registrate pre e post emergenza Covid-19 e quindi sarà curioso notare le differenze tra le cerimonie celebrate prima del Coronavirus e subito dopo la pandemia.

Intanto è stato annunciato anche uno spin-off del programma dal titolo “In cucina con Imma e Matteo” con protagonista Imma Polese e le ricette di Mamma Rita. Il programma andrà in onda su Food Network.