Prosegue l’appuntamento settimanale con Il Caso di Stefano Nazzi, il programma di indagine giornalistica dedicato ad alcuni casi di cronaca nera italiana. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 30 luglio 2025.

Stasera, mercoledì 30 luglio 2025, dalle ore 21.20 va in onda la terza puntata de Il Caso di Stefano Nazzi pronto a raccontare gli aspetti processuali e mediatici di grandi casi di cronaca nera. Il nuovo programma true crime di Rai Cultura, composto da quattro puntate, ripercorre alcune tra le vicende giudiziarie più discusse della storia italiana contemporanea. L’obiettivo del programma è quello di raccontare “i casi che l’Italia non ha mai dimenticato. Anche questa sera il giornalista Stefano Nazzi torna a raccontare e ricostruire un caso emblematico di cronaca nera, non solo dal punto di vista processuale, ma analizzando anche il modo in cui i media hanno cambiato la sua percezione.

Al centro della puntata di stasera Il Caso di Amanda Knox legato alla morte di Meredith Kercher. E’ il 1 novembre del 2007 quando la giovane studentessa inglese viene trovata morta nella casa che condivide con altre due ragazze. Uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni è la vicenda al centro del programma true crime di Rai Cultura “Il Caso”.

Il Caso su Rai3: la morte di Meredith Kercher e la vicenda di Amanda Knox

Il Caso di Meredith Kercher è al centro della puntata di’ stasera del programma true-crime di Stefano Nazzi. Poco dopo la morte della giovane studentessa, Amanda Knox, coinquilina americana di Meredith, e il suo fidanzato Raffaele Sollecito vengono arrestati. Inizia così uno dei casi giudiziari più mediatici e controversi del nostro tempo. Rudy Guede sarà l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio, ma il percorso giudiziario degli altri imputati si trascina per anni, tra sentenze ribaltate e una pressione mediatica costante.

A discutere del caso ci sono: il genetista forense Giorgio Portera, il magistrato Giuliano Mignini, titolare dell’inchiesta, l’avvocata d’ufficio Cristina D’Ovidio, e la criminologa Flaminia Bolzan. “Il Caso” è un programma scritto da Stefano Nazzi e Marco Pisoni, diretto da Alessandro Tresa e prodotto da Ballandi per Rai Cultura. Delegato Rai, Luisa Pistacchio.