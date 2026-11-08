Il Capo Perfetto, la nuova serie tv in 6 episodi con Luca Zingaretti, arriverà solo su Netflix il 2 dicembre. Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios, la serie è un nuovo dramedy che vedrà come protagonista il famoso attore nei panni di un imprenditore adorato da tutti i suoi dipendenti. Ma, ad un certo punto, la sua vita apparentemente perfetta va totalmente a rotoli. Ecco tutto quello che sappiamo finora su questo titolo.

Il Capo Perfetto, arriva la nuova serie con Luca Zingaretti: quando, dove e trama

Una nuova miniserie sta per arrivare su Netflix e, questa volta, il protagonista è Luca Zingaretti. Gli episodi seguono Giulio Zagni considerato da tutti “il capo perfetto”. Da sempre è infatti sovrano indiscusso e stimatissimo della sua fabbrica di volanti, ed è anche molto amato dalla sua famiglia. Anche quando intorno a lui c’è chi rischia di crollare, lui resta un punto di riferimento per tutti, ed è sempre lui a sistemare le cose, costi quel che costi. Ma quando questo meccanismo perfettamente oliato si inceppa, la vita professionale e familiare di questo imprenditore modello della Motor Valley sbanda completamente. Tra imprevisti tragicomici e colpi di genio, cosa accadrà a Giulio? Riuscirà a riprendere il controllo della sua vita personale e lavorativa?

Nel cast, oltre Zingaretti, troviamo anche Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Cristina Cappelli, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku, con la partecipazione di Nek, e con Filippo Tortu, Leonardo Manera, Raul Cremona, Anna Carol, Dente e Davide Toffolo come special guest.

Prodotta con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, la serie è scritta da Davide Lantieri (I delitti del Barlume, Il grande giorno) Michele Pellegrini (Imma Tataranni, La mafia uccide solo d’estate), che è anche Head Writer, Marco Pettenello (Berlinguer – La grande ambizione, Lontano lontano), Serena Patrignanelli (Rosa Elettrica) e Virginia Virilli (Bang Bang Baby). Composta da sei episodi, si aggiungerà al catalogo di Netflix dal 2 dicembre.