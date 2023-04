Tutto pronto per il gran finale de Il Cantante Mascherato 2023, lo show condotto da Milly Carlucci il sabato sera in prima serata su Rai1. Cresce l’attesa per scoprire chi si nasconde sotto le maschere rimaste in gara. Chi sarà il vincitore della quarta edizione?

Il Cantante Mascherato 2023, la finale su Rai1

Sabato 22 aprile dalle ore 21.30 appuntamento con l’ultima puntata de “Il Cantante Mascherato“, il talent game show condotto da Milly Carlucci e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il gran finale inizierà con uno spareggio tra due maschere: Stella contro Squalo. I due concorrenti mascherati si sfideranno a colpi di note pur di conquistare l’ultimo posto disponibile per accedere alla rosa dei finalisti.

Per lo spareggio finale Stella e Squalo condivideranno il palcoscenico con il primo ospite della serata: Bobby Solo. Chi tra Stella e Squalo vincerà lo spareggio continuerà la gara scontrandosi con le altre maschere finaliste: Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino. Una puntata da non perdere visto che, sfida dopo sfida, scopriremo la vera identità di ogni maschera fino alla proclamazione del vincitore della quarta edizione.

Il Cantante Mascherato 2023, chi sarà il vincitore?

Come sempre accanto alla padrona di casa Milly Carlucci, in giuria ritroveremo gli investigatori de Il Cantante Mascherato: Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Spetterà ancora una volta a loro scoprire chi si nasconde sotto le maschere. Una giuria che, mai come quest’anno, le ha quasi indovinate tutte appassionato il pubblico e i telespettatori in un gioco che ha riscosso poco successo dal punto di vista degli ascolti rispetto alle precedenti edizioni.

Oltre alla giuria di investigatori, ci saranno anche Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore” e la giurata del popolo Rossella Erra. Durante l’ultima puntata non mancherà il momento della maschera del Cuore, ossia “Il Cantante Mascherato per una notte. Questa settimana sotto la maschera speciale potrebbe esserci una grandissima protagonista della musica italiana tra: Ornella Vanoni, Gianna Nannini, Patty Pravo, Fiorella Mannoia o Donatella Rettore.

Chi sarà il vincitore della quarta edizione de Il cantante mascherato? Per scoprirlo non vi resta che seguire la finale in onda su Rai1!