Doppia eliminazione durante la semifinale de Il Cantante Mascherato 3, lo show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. A lasciare il gioco le maschere di Gatta e Pinguino che hanno svelato la propria identità.

Il Cantante mascherato 2022, eliminata Gatta: c’era Eleonora Giorgi

La sesta puntata de Il Cantante mascherato 2022 è iniziata con il primo spareggio. A sfidarsi Lumaca contro due nuove maschere entrate in corsa per la finale: si tratta di Pulcino e Gatta. Tre esibizioni live e nuovi indizi per i giurati Carolina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti a cui spetta il compito di scoprire l’identità dei personaggi vip nascosti sotto le maschere.

Tra le maschere nuove la Gatta ha attirato l’attenzione del pubblico e dei giurati cantando proprio il brano “La gatta” di Gino Paoli. A incuriosire la giuria anche i suoi indizi: “ho occhi magnetici, se tornassimo negli anni ’80 vi farei sentire quante cose si dicevano sul mio sguardo. L’ho usato anche per stregare i miei due mariti. Sappiate che non sono una cantante, ma comunque ho cantato. La voce è fondamentale nel mio mestiere, ho fatto tanta dizione. Lo direste mai che sono nata in una città, dove è facile prendere la parlata e che nella mia famiglia non tutti hanno origini italiane?“.

Proprio la giuria chiamata a decidere chi salvare tra Lumaca, Pulcino e Gatta hanno deciso di eliminare la maschera Gatta facendo il nome di Eleonora Giorgi. Al primo colpo la giuria ha indovinato l’identità della Gatta che, una volta tolta la maschera, era proprio Eleonora Giorgi che ha dichiarato: “sono cresciuta con loro, sanno tutto di me. Ma volete dire che ho uno stile inconfondibile? Mi è piaciuto quando pensavate che fossi Drusilla Foer, che è alta il doppio di Milly Carlucci. E poi Arisa ha detto che sono muscolosa e ho pensato di mettermi a dieta“.

Il Cantante mascherato 2022, eliminato Pinguini: è Gabriele Cirilli

La semifinale de “Il Cantante Mascherato 2022” è proseguita con le sfide a coppie delle maschere rimaste in gara che si sono esibite con la partecipazione di ospiti vip: Albano, Arisa e Gigi D’Alessio. La prima sfida ha visto salire sul palco SoleLuna contro Volpe; a furor di popolo la giuria ha salato la maschera della Volpe ammessa alla finale della prossima settimana. Per SoleLuna spareggio finale.

La seconda sfida ha visto Pinguino contro Pulcino; tra i due la giuria ha salvato la maschera del Pulcino ammessa alla finale, mentre per Pinguino spareggio finale. Terza ed ultima sfida tra Lumaca contro Camaleonte: tra i due buona parte della giuria ha salvato Lumaca votata da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna, mentre Arisa ha votato per Camaleonte. Facchinetti si è giocato “La maschera d’oro” facendo il nome di Morgan, ma non ha indovinato. Grazie all’errore di Facchinetti, la maschera di Camaleonte approda alla finale della prossima settimana.

Lo spareggio finale ha visto Pinguino contro SoleLuna. I giudici si dividono: Arisa, Caterina Balivo e Flavio Insinna salvano Pinguino, mentre Francesco Facchinetti e le investigatrici fuori campo Rosella Erra, Sara Di Vaira salvano SoleLuna. La decisione finale spetta al pubblico con la votazione social. A vincere è SoleLuna ammessa alla finale. Per Pinguino è arrivato il momento del “giù la maschera” svelando la sua identità: si tratta di Gabriele Cirilli.