La seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2022 comincia con il primo spareggio – eliminazione. Le maschere in sfida sono Aquila contro Pesce Rosso, due maschere molto amate dal pubblico. La prima ad esibirsi è Pesce Rosso e poco dopo è la volta di Aquila. Scopriamo come è andata la sfida – eliminazione.

Il Cantante Mascherato 2022, Aquila contro Pesce Rosso

Il primo spareggio della seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2022 ha visto sfidarsi Aquila contro Pesce Rosso. Dopo l’eliminazione della Gallina, le due maschere salvate dal pubblico social devono però scontrarsi per proseguire la loro avventura.

La sfida inizia con Pesce Rosso che prima di esibirsi rivela un nuovo indizio: “la prima puntata è stata un’esperienza fortissima. La pesciolina deve essere un po’ vanitosa, non quel vanto che ti fa sentire superiore agli altri, ma quello che ti fa sentire sicura di te stessa. Questa sera per me è l’occasione per regalavo un altro pezzettino del mio cuore“. Poi la cantante omaggia Raffaella Carrà sulle note di “Rumore” coinvolgendo pubblico e giuria. Chi si nasconde sotto la maschera? In giuria due i nomi più quotati: Cristina D’Avena e Vladimir Luxuria.

Prosegue la sfida con Aquila che canta “Minuetto“. Prima però la maschera rivela un nuovo indizio: “non ho mai fatto nulla che non mi andasse di fare, mai rimpianto le follie fatte e anzi le avrei rifatte. Niente paura per lo spareggio, anzi tirerò fuori gli artigli, aprirò le ali e volerò come una vera aquila“. In giuria non c’è alcun dubbio: sotto la maschera c’è Alba Parietti.

Aquila eliminata a Il cantante mascherato 2022: è Alba Parietti

Alba Parietti è l’Aquila de Il cantante mascherato 2022. Il pubblico dei social, chiamato a votare la maschera preferita tra Aquila e Pesce Rosso, ha scelto la maschera del Pesce Rosso. Niente da fare per Aquila che ha dovuto rivelare la sua identità nel momento ‘giù la maschera’. L’identità ha sorpreso poco giuria e pubblico che sin dall’inizio hanno intravisto Alba Parietti sotto le sembianze dell’Aquila.

Sotto la maschera dell’Aquila alla fine c’è proprio Alba Parietti, che rivolgendosi a Caterina Balivo, ha detto: “hai indovinato al primo colpo”. Poi la showgirl ringrazia Milly Carlucci: “mi sono mangiata un quintale di piedi di aquila. E’ stata una bellissima esperienza che ha guarito la mia claustrofobia in parte. Vi posso garantire e vi assicuro che non succederà mai più“.