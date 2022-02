Si è conclusa la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2022 con il primo smascheramento. A lasciare il programma è stata la Gallina dopo lo spareggio finale contro Aquila e Pesce Rosso: chi si nascondeva sotto la maschera?

Il cantante mascherato 2022, primo spareggio: Aquila, Gallina e Pesce Rosso

La prima puntata de Il Cantante mascherato 2022 di Milly Carlucci è partita col botto. 12 duetti tra le maschere protagoniste della terza edizione e 12 cantanti big della musica italiana. Dopo tutte le esibizioni la giuria ha dovuto scegliere 4 maschere da candidare allo smascheramento.

Caterina Balivo ha scelto Aquila: “sono convinta che sotto la maschera ci sia Alba Parietti e vorrei vedere se ho avuto ragione e guardarla in faccia per farle i complimenti per il bellissimo duetto con Morgan“. Arisa, invece, fa il nome della Gallina: “perché non ho assolutamente idea di chi sia e sono curiosa di scoprirla“. Flavio Insinna sceglie il Pesce rosso: “mi incuriosisce e vorrei capire chi si nasconde“, mentre Francesco Facchinetti “per uno strano gioco perverso, voglio vedere se nella Medusa c’è Bianca Guaccero“.

Spetta alla giuria popolare confermare o meno la decisione della giuria. Sara di Vaira conferma la scelta della giuria. 4 sono le maschere a rischio smascheramento: Aquila, Medusa, Pesce Rosso e Gallina. Tra queste quattro la maschera più votata dai social è Medusa, che si salva e passa alla prossima puntata.

Tre le maschere rimaste a rischio eliminazione: Aquila, Gallina e Pesce Rosso.

Fiordaliso sotto la maschera della Gallina de Il cantante mascherato 2022

Lo spareggio finale della prima puntata de Il cantante mascherato 2022 ha visto sfidarsi Aquila, Pesce Rosso e Gallina. La maschera meno votata sui social è stata quella della Gallina costretta al “giù la maschera”.

C’era sotto Fiordaliso sotto la maschera della Gallina de Il cantante mascherato 2022. La cantante non nasconde un certo dispiacere: “Arisa ti picchio! Avrei voluto rimanere ancora tanto a fare coccodè“! A rischio eliminazione per la prossima settimana ci sono Pesce Rosso e Aquila. La maschera meno votata sarà la prima chiamata al giù la maschera durante la seconda puntata.