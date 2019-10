Tutto pronto per la finale de Il borgo dei borghi 2019, il concorso condotto da Camila Raznovich su Rai3 che premia il borgo più bello d’Italia.

Il borgo dei borghi 2019, la finale su Rai3

Domenica 20 ottobre 2019 alle 20.30 in diretta su Rai3 Camila Raznovich conduce la finalissima della settima edizione de Il borgo dei borghi, il concorso – programma che premia i borghi più belli del nostro Paese.

Per l’edizione 2019 in gara 60 Borghi suddivisi per ogni singola regione; ogni singolo borgo, 3 per regione, ha portato su Rai3 le proprie bellezze naturali, ma anche l’arte, la cultura e la gastronomia tipica del luogo.

Per chi volesse sono ancora aperte le votazioni per eleggere quelli che saranno i 20 borghi che potranno accedere alla finale di sabato 20 ottobre su Rai3. Le votazioni sono state aperte sul sito ufficiale del programma www.rai.it/ilborgodeiborghi fino a giovedì 17 ottobre. Durante la diretta si conosceranno i nomi dei 20 borghi finalisti dopodiché i telespettatori potranno esprimere la propria preferenza tramite il televoto.

A giudicare i borghi in gara non solo il pubblico da casa, ma anche una giuria di esperti composta da Mario Tozzi, Margherita Granbassi e Philippe Daverio.

Il borgo dei borghi 2019, i finalisti

Ecco i 60 borghi finalisti della settima edizione de Il Borgo dei Borghi condotto da Camila Raznovich su Rai3: