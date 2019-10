Camila Raznovich torna alla conduzione di “Kilimangiaro“, il programma di Rai3 dedicato alla bellezza, alle culture e alle curiosità del nostro bellissimo pianeta. Ecco la data di partenza dell’edizione 2019 2020.

Kilimangiaro torna in tv: ecco quando su Rai3

Al via da domenica 20 ottobre 2019 alle ore 16.05 la nuovissima edizione di Kilimangiaro, il programma presentato da Camila Raznovich che conduce il telespettatore alla scoperta delle bellezze e delle curiosità del nostro Pianeta. L’appuntamento si conferma uno dei più seguiti del pomeriggio di Rai3, anche per quest’anno la conduttrice ha annunciato una serie di novità importanti.

“La nostra è una formula vincente, per cui abbiamo, sì, voluto apportare dei cambiamenti, ma senza stravolgerla”

ha dichiarato la conduttrice che riguardo alla nuova stagione ha rivelato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni:

“Innanzitutto avremo nuovi esperti in studio. Poi abbiamo affidato al geologo Mario Tozzi una rubrica fissa. Sarà dedicata al tema attualissimo della rivoluzione ambientale e climatica”.

Camila Raznovich: “Kilimangiaro è una trasmissione che mi sono cucita addosso”

Kilimangiaro è oramai diventata una seconda casa per Camila Raznovich che dal 2014 conduce con grandissimo successo di critica e pubblico il programma televisivo di Rai 3. Da cinque anni a questa parte, infatti, la conduttrice ha ereditato il programma condotto per ben 16 anni da Licia Colò. Un’eredità non facile, che la Raznovich ha saputo gestire nel tempo trasformando il format in un abito che oggi le sta cucito addosso alla perfezione.

“Pur essendo una trasmissione che ho ereditato” – ha dichiarato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni – “poco a poco me la sono cucita addosso e ho aggiunto le mie idee“. La conduttrice non nasconde che in questi cinque anni ci sono state delle difficoltà, visto che è impegnata su tre fronti:

“Anche se ammetto che è faticoso: tra “Il borgo dei borghi”, “Kilimangiaro” e ”Ogni cosa è illuminata” (che andrà in onda in tarda primavera, ndr) ormai sono impegnata dieci mesi all’anno”.