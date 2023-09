In questo inizio di autunno il primo pomeriggio di Tv8 è sempre all’insegna del giallo. Giovedì 21 Settembre alle 14.00 va in onda Il bersaglio perfetto, un film di genere thriller diretto da Damiàn Romay nel 2021.

La pellicola è incentrata su un problema reale e diffuso dei nostri giorni, ovvero quello del rapporto fra adolescenti e mezzi di comunicazione, dietro ai quali, spesso, si nascondono insidie. Qui è una giovane madre a dover affrontare coraggiosamente una situazione pericolosa per la figlia. Di seguito vi diciamo trama, cast e curiosità sul film.

Il bersaglio perfetto: la trama in breve e il cast principale

Amara è una ragazzina di 16 anni che per trovare un ragazzo si iscrive ad una app di incontri. Per poterlo fare finge di avere 18 anni. Ovviamente la madre disapprova questo tipo di comportamento e non manca di mostrare la sua preoccupazione. In effetti, sia la madre che la figlia, si ritrovano ad essere perseguitate da uno stalker e la prima farà di tutto per salvare la fanciulla.

Dà vita alla turbolenta pellicola il seguente cast: Zoe Cramond, Rick Perez, Emily Miceli, Jean V. Alexander, Dalton Benkert, Luke Dockery, Keller Fornes e Sarah Kambe Holland.

Le curiosità sul film

