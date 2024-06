L’access prime time del Nove sarà appannaggio di Amadeus e della sua nuova trasmissione dal titolo ‘Identity‘. In questi giorni sono iniziati i casting per partecipare al quiz show che era uno dei più seguiti sulla Rai. Vediamo insieme come fare per iscriversi.

Come partecipare a Identity, il nuovo quiz di Amadeus: aperti i casting

Amadeus riparte sul Nove con una versione rinnovata de ‘I Soliti Ignoti‘. Warner Bros. Discovery ha infatti acquistato i diritti del format americano in onda sulla Nbc che si chiama proprio ‘Identity‘. In Italia tale nome era stato modificato in “I Soliti Ignoti“. Il nuovo gioco televisivo terrà compagnia ai telespettatori a partire da settembre e in questi giorni sono già aperti i casting per selezionare i nuovi concorrenti.

Come spiegato dalla pagina social della EndemolShine Italy che si sta occupando dei casting di Identity, sono tre i ruoli a cui è possibile candidarsi: quello di concorrente, performer o identità.

PROFILO CONCORRENTE: “Sapresti indovinare il mestiere di qualcuno? Sai riconoscere se c’è un legame di parentela tra due persone? Se sì, allora puoi partecipare come concorrente con il tuo partner o con un tuo famigliare“.

PROFILO IDENTITA’: “Fai un lavoro particolare o insolito? Vuoi far conoscere il tuo mestiere? Partecipa come cast di una puntata“.

PROFILO PERFORMER: “Sei un performer? Hai un talento artistico da mostrare al pubblico? Partecipa al programma come identità“.

Per partecipare basta collegarsi sul sito Identity.endemolshine.it e compilare il format. Bisogna avere a disposizione un indirizzo email valido, un numero di telefono, codice fiscale e due fotografie. Le fotografie dovranno essere due: primo piano del volto e figura intera (in formato jpg e di peso non superiore ai 6 MB). Inoltre bisogna inserire anche un video con una breve presentazione (di peso non superiore agli 40 MB).

Quando in onda il quiz show

Il quiz show condotto da Amadeus andrà in onda sul canale Nove alle 20.30 e sfiderà molto probabilmente ‘Affari Tuoi‘ che resta su Rai1. Una nuova sfida per il conduttore a caccia di identità.