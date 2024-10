La speranza maturata dai fan di Uomini e donne di rivedere Ida Platano molto presto al dating show per la sua ricerca dell’amore in tv é a quanto pare destinata a spegnersi. Questo perché l’ex tronista avrebbe confermato, anche sei in maniera alquanto sibillina, le voci legate all’esistenza di un nuovo fidanzato nella sua vita.

Uomini e Donne: Ida Platano ritrova l’amore?

L’ex volto di Uomini e Donne, Ida Platano, ha ritrovato l’amore lontano dalle telecamere del programma di Maria De Filippi? Nella scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi, prima dell’estate 2024, la parrucchiera chiudeva da single il suo trono e, così, anche la sua ricerca dell’amore, senza fare una scelta tra i corteggiatori.

Ma ecco che, lontana dai riflettori, Ida Platano sembra confermare il gossip che la vedrebbe felice di aver ritrovato l’amore. A margine delle immagini da lei condivise sui profili social, in un momento di relax vissuto nel corrente mese di ottobre in montagna, aleggia il sospetto che lei abbia al suo fianco un nuovo compagno.

Tra le nuove foto e i video pubblicati della curiosa vacanza ottobrina, la parrucchiera si concede una rigenerante sessione di relax in Spa, circondata da rose rosse e bottiglie di Moet. Una vacanza da sogno. Possibile che fosse tutta sola? Secondo gli utenti dei social Ida era sicuramente in compagnia

Ida Platano Instagram: il messaggio

“Sto vivendo un momento davvero speciale, bello e non voglio che vi arrivi da altre fonti questo – fa sapere in un visibile status di gioia, per poi proseguire nella confessione condivisa con i follower -. Ci tenevo a dirvi questa ‘piccola’ cosa che per me per il momento è davvero speciale”.

Insomma, sembra proprio che Ida Platano abbia ritrovato la sua serenità nella vita di tutti i giorni. Quanto ci presenterà colui che le ha ridonato il sorriso?