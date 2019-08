Ida Platano news, il messaggio ai fan: lascia il Trono Over di Uomini e Donne?

Ida Platano lascia il Trono Over di Uomini e Donne? L’annuncio a sorpresa della dama e i ringraziamenti al pubblico “grazie di tutto”. Sarà davvero così?

Ida Platano lascia Uomini e Donne?

Ida Platano ha pubblicato su Instagram un lunghissimo messaggio che suona come una sorta di addio al pubblico di Uomini e Donne. La dama, protagonista indiscussa degli ultimi anni del Trono Over del dating show di successo di Canale 5, ha postato una bellissima immagine in primo piano accompagnata da una lunghissima didascalia che fa riflettere.

Radiosa e felice, Ida ha voluto ‘salutare’ il pubblico, in particolare chi l’ha sostenuta in tutti questi mesi scrivendole messaggi di stima ed affetto. Per questo motivi in tantissimi hanno interpretato questo messaggio della dama come una sorta di ‘addio’ al programma che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico e di incontrare l’amica del cuore Gemma Galgani.

Ida Platano è pronta a lasciarsi alle spalle l’esperienza televisiva di Uomini e Donne e a voltare pagina definitivamente?

Ida Platano su Instagram: “un grazie che è infinito”

Ecco il messaggio che Ida Platano, dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha pubblicato su Instagram:

“Buonasera, Volevo rubarvi soltanto qualche minuto per esprimervi le mie emozioni.

Innanzitutto partiamo con un GRAZIE, un grazie che è infinito, per tutto il supporto e il sostegno che mi avete dato fin dal principio, ci sono state tantissime persone che mi hanno capita e apprezzata per quella che sono e ve ne sono infinitamente grata.”

Un grazie sincero e sentito quello della dama che arriva dal cuore, ed è dedicato a tutto il pubblico che le è stato sempre vicino durante questi anni. La Platano, infatti, ha sofferto (e non poco) per amore per via della relazione con Riccardo Guarnieri. Un percorso che paragona alle montagne russe:

“La mia vita è stata come un lungo giro sulle montagne russe strette allo stomaco prima di ogni discesa e formicolii alle gambe prima di ogni salita. È stato un viaggio durante il quale ammetto di essermi persa varie volte, ma sono tornata, ho ritrovato finalmente me stessa, la VERA IDA, sono fiera di me e di quello che ho realizzato. Grazie per l’amore incondizionato che ho ricevuto da ognuno di voi.”

Le parole di Ida sono da considerarsi come un addio oppure no? Voi cosa ne pensate?