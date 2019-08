Non solo le dame del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ma anche due grandi amici. Di chi parliamo? Naturalmente di Gemma Galgani e Ida Platano, due delle indiscusse protagoniste del dating show di successo di Canale 5. Ecco cosa hanno raccontato alla stampa le due donne circa la loro amicizia.

Gemma Galgani e Ida Platano: amiche oltre Uomini e Donne

Gemma Galgani e Ida Platano sono legate da una profonda amicizia nata durante le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Le due dame sono tra le protagoniste più amate del programma di Canale 5 e per la prima volta hanno deciso di raccontarsi al settimanale Uomini e Donne Magazine parlando della loro amicizia.

Tutto è cominciato proprio negli studi di Uomini e Donne come raccontato da Gemma:

“Fin dall’inizio della sua partecipazione a Uomini e Donne mi sono resa conto di avere seduta accanto una persona bella sia d’animo che d’aspetto”.

La Galgani, come è successo ai telespettatori, si è appassionata alla storia d’amore di Ida e Riccardo, colpita dalle qualità della dama:

La sua sensibilità e il suo amore senza riserve! Questo mi ha fatto appassionare alla sua storia – così simile a quella che avrei voluto anche io – e mi ha pervaso un senso di protezione e di profondo affetto nei suoi confornti.

Le due hanno condiviso tantissimi momenti insieme; momenti belli e brutti, anche se Gemma ricorda tra tutti quando ha deciso di arrivare in soccorso all’amica durante la prima edizione di Temptation Island Vip:

“uno dei più significativi è stato di certo quando l’ho raggiunto a Temptation Island Vip. Avevo il cuore in gola, non vedevo l’ora di poterla abbracciare e quando è successo è stato splendido: la fusione di due amiche in un abbraccio che per noi ha un significato davvero molto importante”.

Gemma e Ida: “parliamo di tutto”

Amiche per la pelle. Gemma e Ida da quanto si sono conosciute negli studi del Trono Over di Uomini e Donne hanno capito di poter contare l’una sull’altra. Un rapporto bellissimo che Gemma ha raccontato con grande emozione: ”

“Ida è l’amica che c’è sempre, non importa quanti chilometri ci dividano, ha sempre un pensiero carino per me. Per la Festa della Donna, ad esempio, mi sono vista recapitare uno stupendo mazzo di mimose: era stata lei a inviarmelo e quel suo gesto mi ha resa immensamente felice.

La Galgani ha poi raccontato:

“ci sentiamo spesso – non manca mai il buongiorno e la buonanotte – e, quando gli impegni ce lo permettono, cerchiamo di vederci. Con Ida parliamo di tutto, come se ci conoscessimo da sempre e riusciamo a scambiarci un sorriso anche nelle situazioni più difficili”.

Dello stesso parere anche Ida che sul primo incontro con Gemma ha raccontato:

“Avevo quasi paura ad avvicinarmi a lei perché avendola vista sempre in TV, mi sembrava irraggiungibile. Poi, piano piano e con molto rispetto, l’ho contattata su Instagram tramite un messaggio, ho messo qualche like ai suoi post… Alla fine, una volta uscite dalla trasmissione, ho chiesto alla redazione di poter avere il suo numero e così è nata la nostra amicizia, che è estremamente pura”.

Caratterialmente la Platano ha rivelato di apprezzare della dama torinese la sua semplicità e fragilità:

“Gemma è una vera amica, oltre a essere una donna intelligente e anche una persona che sa ascoltare tantissimo, sa dare consigli estremamente coerenti. Di amiche vere nella vita ce ne sono poche. Io mi ritengo una persona fortunata ad averla conosciuta, sono molto fortunata, e non ho alcuna intenzione di farmela scappare. Ho bisogno di lei”.

Un’amicizia sincera quella che lega Ida a Gemma, che per la dama torinese sogna un amore importante:

“Vorrei che Gemma trovasse un uomo affascinante, colto come lei, intelligente come lei e innamorato”.

Chissà che questo sogna non possa presto diventare realtà!