Il 12 febbraio si è tenuto il Prime Video Presents: International Originals, un evento dedicato ad alcuni dei film e serie tv più importanti originali internazionali della piattaforma americana. Introdotto da Kelly Day, Vice Presidente di Prime Video e Amazon MGM Studios International, e condotto da Nicole Clemens, Vice Presidente International Originals di Amazon MGM Studios, c’è stata anche la partecipazione di alcuni attori, tra cui Stanley Tucci, Nicole Wallace, Park Min-young e Wi Hajun, Dolores Fonzi e Alia Bhatt, e dell’autrice Mercedes Ron. Scopriamo insieme qualche dettaglio ulteriore su quest’evento.

Prime Video Presents: International Originals: ecco alcuni dei nuovi titoli in arrivo

Uno dei primi annunci fatto da Nicole Clemens, a dimostrazione dell’impegno della piattaforma di investire anche in prodotti tratti dai libri, è stato riguardo lo sviluppo dell’ultimo romanzo di Mercedes Ron, 30 sunsets para enamorarte, segnando il primo adattamento statunitense dell’opera dell’autrice spagnola.

Ma altre numerose sorprese sono in arrivo. Nel 2026 si aggiungeranno al catalogo di Prime Video anche altri titoli internazionali come la serie cilena The House of the spirits con Nicole Wallace e Dolores Fonzi; l’indiano Don’t be Shy, prodotto da Alia Bhat, il franco-italiano Masterplan con Stanley Tucci; il coreano Siren’s Kiss con Park Min-Young e Wi Hajun, il britannico È colpa tua: Londra e lo spagnolo Drawn Together, adattati dai bestseller di Mercedes Ron.

Poi, tra le altre novità, arriva tra pochissimo l’italiano Love Me Love Me, tratto dal libro in lingua italiana di maggior successo pubblicato su Wattpad, il giapponese Fist Of The North Star: Hokuto No Ken, che reinterpreta la celebre serie manga di fama mondiale in una nuova versione animata; per la Colombia Betty La Fea: La storia continua, stagione 3, che segue l’iconico ritorno di Betty dal franchise originale; per la Francia Toi + Moi – Seuls contre tous, adattamento della trilogia francese bestseller; per la Spagna Perfect Liars, basato sul libro più letto su Wattpad con 140 milioni di letture, e infine Apocalypse Z: Part II, sequel della fortunata storia post-apocalittica.