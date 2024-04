Terzo appuntamento con ‘I Migliori Anni’, programma ideato e condotto da Carlo Conti. Dopo il successo delle prime due puntate, torna il varierà che porta i telespettatori alla scoperta degli ultimi decenni della storia delle televisione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti della terza puntata e quando andrà in onda.

I Migliori Anni, ospiti della terza puntata del 20 aprile 2024

Stasera, sabato 20 aprile, andrà in onda la terza puntata de ‘I Migliori Anni’ con inizio alle 21.25 in prima serata su Rai1. Un appuntamento che vedrà diversi ospiti anche internazionali per una serata all’insegna dei ricordi con tanti colpi di scena. In questa puntata saranno ripercorsi 60 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni. Il varietà, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, è trasmesso dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Ospite internazionale di stasera è la star Ray Parker Jr, un fuoriclasse della chitarra (dal jazz alla dance), autore di successi mondiali per sé ed altri, vincitore di Grammy Awards per la colonna sonora di ‘Ghostbusters’. E ancora Sheila & B. Devotion, gruppo con interprete francese di una hit su tutte, quella ‘Spacer’ scritta dagli Chic. Spazio anche a Kid Creole and The Coconuts, gruppo ‘colorato e coreografico’, che ha legato spesso con successo la ‘disco’ con la musica caraibica tra gli anni ’80 e i ’90.

Per quanto riguarda i cantanti italiani, ci saranno Rita Pavone, Nek, Francesco Renga, I Nomadi; il cantautore Marco Armani (‘Tu dimmi un cuore ce l’hai’, tra i suoi successi di Sanremo) e il duo Audio 2 (‘Alle venti’, tra i titoli più famosi, anche colonna sonora del film ‘I laureati’ di Leonardo Pieraccioni). Presente anche la cantante Flavia Fortunato, più volte protagonista nei festival di Sanremo anni ’80; l’italodance dei Double You; il gruppo anni ’70 de La Bottega dell’Arte e Wilma Goich, interprete di Tenco e di hit indimenticabili negli anni ‘60.

Sarà invece Lillo, autore e protagonista in tv, al cinema e in teatro, a raccontarsi al ‘3 x 3’.

Un viaggio nei ricordi con la presenza di 60 giovani

Non mancheranno momenti comici con le battute di Maurizio Battista su ciò che accadeva nei “i migliori anni” di qualche decennio fa, confrontati a quelli attuali. Mentre il re delle televendite, Giorgio Mastrota, descriverà gli oggetti che ci hanno fatto compagnia negli ultimi anni e che sono evoluti fino a cambiare forma e usa.

Presenza fissa è un ‘chorus’ di 30 tra ballerini e ballerine, con abbigliamenti d’epoca, che animerà con le sue coreografie le hit dei vari decenni. Ma anche la ‘Future Box’, la ‘capsula del tempo’ nella quale sono inseriti i personaggi, gli oggetti e i dischi (33 o 45 giri) che hanno segnato 60 anni di storia e non dovranno assolutamente mancare alle future generazioni. Un programma che si rivolge direttamente ai ragazzi con la presenza in studio di un gruppo di 60 tra ragazze e ragazzi, tra i 18 e i 24 anni, con il loro inseparabile telefonino, che mandano messaggi ‘in diretta’ con consigli, opinioni e suggerimenti da dare a Carlo Conti.