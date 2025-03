La Notte degli Oscar è appena trascorsa regalando anche quest’anno emozioni, trionfi e qualche sorpresa. Per chi vuole rivivere la magia di questa cerimonia, Sky e Now trasmetteranno sui loro canali i film protagonisti di questa 97esima edizione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Oscar 2025: i film vincitori su Sky e Now

Si parte con Anora, il vincitore assoluto di quest’anno, disponibile dal 7 marzo su Sky Primafila. Il film di Sean Baker ha infatti conquistato ben 5 statuette, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Migliore Attrice Protagonista e Migliore Sceneggiatura Originale. La pellicola segue Ani, una giovane spogliarellista che si innamora di un ricco ragazzo russo, il quale le promette una vita da favola. Ma non è tutto oro ciò che luccica.

Su Sky Cinema e in streaming su Now è già disponibile Dune – Parte Due, spettacolare sequel della saga di fantascienza diretta da Denis Villeneuve. Il film ha conquistato due Oscar per Migliori Effetti Visivi e Miglior Sonoro durante la prestigiosa cerimonia.

Anche Wicked, il musical di grande successo con Ariana Grande e Cynthia Erivo, è già disponibile su Sky Primafila.

Tra le altre prossime uscite su Sky Cinema e in streaming su Now c’è anche Emilia Pérez, il film co-scritto e diretto da Jaques Audiard con Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía Gascón. Nonostante le tredici nomination, il film ha vinto solo due premi: Migliore Attrice Non Protagonista per Zoe Saldaña e Miglior Canzone Originale per El Mal. Le numerose polemiche ricevute, dovute anche ai tweet offensivi tornati in auge della protagonista Gascón, potrebbero aver influito sull’esito della serata.

Infine, prossimamente arriverà sempre su Sky Cinema e in streaming su NOW, anche Conclave, il thriller di Edward Berger con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Carlos Diehz, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Con otto nomination, Conclave ha conquistato solo l’Oscar per Migliore Sceneggiatura Non Originale.