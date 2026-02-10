La settimana più romantica dell’anno è iniziata e, su Prime Video, sono numerosi i titoli original a tema. Da Love Me Love Me, nuovo film in arrivo il 13 febbraio, all’amatissima serie tv L’estate nei tuoi occhi, gli spettatori potranno immergersi in numerose storie amorose. Ecco alcuni titoli perfetti per San Valentino da guardare questi giorni.

I film da non perdere a San Valentino 2026 su Prime Video

Su Prime Video non sono pochi i film romantici. Tra le novità in arrivo sul catalogo c’è Love Me Love Me, disponibile dal 13 febbraio. Basato sul romanzo di Stefania S. , la trama segue June, una giovane studentessa che, nella sua nuova scuola d’élite internazionale, inizia a frequentare Will, un ragazzo all’apparenza gentile e tranquillo. Il suo equilibrio però viene presto sconvolto da James, il migliore amico di Will, un ragazzo tormentato e irascibile. Ma presto il risentimento si trasforma in un’attrazione irresistibile.

Un altro film uscito da pochissimo sulla piattaforma è Relationship goal. Disponibile dal 4 febbraio, la storia ruota intorno alla produttrice televisiva Leah, che sta per fare la storia come prima donna a dirigere il morning show più seguito di New York. Il caos però è dietro l’angolo poiché il suo ex fidanzato, Jarrett, vuole lo stesso lavoro.

Passiamo a un titolo molto amato di Prime Video: Rosso, Bianco e Sangue blu. Tratto dall’omonimo best seller del New York Times, il film segue Alex, il figlio della Presidente degli Stati Uniti, e il Principe Henry d’Inghilterra. I due hanno molto in comune, ma si disprezzano reciprocamente. La faida rischia però di minacciare le relazioni tra i loro Paesi, di conseguenza sono costretti a fingere di andare d’accordo. Ben presto però quell’odio si trasformerà in amore.

Disprezzo e amore li ritroviamo anche nel film Dimmelo sottovoce. La protagonista è Kamila Hamilton, una ragazza che, dopo alcuni episodi tumultuosi nella sua vita, credeva di avere tutto sotto controllo. Ma quando i fratelli Di Bianco tornano, le sconvolgono di nuovo la vita. Il suo primo bacio con Thiago e la protezione incondizionata di Taylor avevano infatti lasciato un segno profondo nel suo cuore. Ora, il loro ritorno minaccia di mandare in frantumi tutto.

Apprezzatissima e perfetta per questo periodo è anche la trilogia di flm È colpa mia, È colpa tua, È colpa nostra. Basata sulla trilogia di libri bestseller del New York Times scritta da Mercedes Ron. L’amore proibito tra i protagonisti Noah e Nick affronta molti problemi, tra l’ostilità dei genitori, la vita universitaria e le prospettive di carriera. Riusciranno i due a superare tutti questi ostacoli?

Immancabile anche The idea of you, tratto dall’omonimo e acclamato romanzo di Robinne Lee. La storia ha come protagonista Solène una madre single quarantenne, che incontra casualmente il ventiquattrenne Hayes Campbell, cantante degli August Moon e boy band più in voga del pianeta. Tra i due nasce un’inaspettata e irresistibile storia d’amore.

Infine, concludiamo questa lista con La mappa che mi porta a te. Questa commedia romantica segue Heather, una giovane donna che parte per un viaggio avventuroso attraverso l’Europa che incontra Jack, uno sconosciuto magnetico e misterioso. L’attrazione immediata tra loro sarà l’inizio di qualcosa che nessuno dei due avrebbe potuto prevedere.

Le serie tv da non perdere a San Valentino su Prime Video

Cupido è pronto a scoccare la sua freccia anche in alcune serie tv presenti sul catalogo. Imperdibile è L’estate nei tuoi occhi. Tratta dall’omonima saga letteraria di Jenny Han, la serie tv segue la sedicenne Belly al centro di un triangolo amoroso appassionato e tormentato con due fratelli, Conrad e Jeremiah.

Altra serie tv consigliata per la settimana dell’amore è Maxton Hall. Basata sulla trilogia di libri bestseller di Mona Kasten, questo titolo è incentrato sulla storia tra Ruby Bell, una ragazza che ha vinto una borsa di studio per il college d’élite Maxton Hall, e James Beaufort, erede di una famiglia milionaria. L’intenso confronto tra loro si trasforma inaspettatamente in una storia d’amore che infrange ogni regola sociale.