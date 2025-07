Disney+ trasmetterà in diretta streaming il Blue Carpet de I Fantastici 4: Gli Inizi. In Italia il livestream inizierà il giorno 22 luglio alle ore 4:00, e a seguire sarà disponibile la replica dell’evento. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della Marvel e per ogni curioso di scoprire la sfilata della star. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

I Fantastici 4: Gli Inizi – tutte le informazioni sulla diretta della Premiere a Los Angeles

Il prestigioso evento si terrà al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles e celebrerà l’imminente arrivo nelle sale cinematografiche della Prima Famiglia Marvel.

Saranno numerose le star che sfileranno sul Blue Carpet e parteciperanno a questa serata che si prospetta memorabile. Sarà presente infatti il cast e i registi del film, tra cui Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn. Ma anche Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne, Sarah Niles, il regista Matt Shakman, il produttore Kevin Feige, i produttori esecutivi Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis, il compositore Michael Giacchino e moltissimi altri ospiti.

Questa esperienza live segna un nuovo capitolo per Disney+. Infatti è la prima volta che un evento di questo tipo viene trasmesso in diretta sulla piattaforma. Un’occasione unica per i fan di vivere più vicini che mai l’emozione, il glamour e il dietro le quinte della prima di un film sul red carpet. L’orario in Italia sarà alle 4 di notte del 22 luglio, in concomitanza con l’uscita del film, previsto per il giorno 23.

Dall’arrivo delle star sul Blue Carpet (colore rappresentativo della saga), alle esclusive interviste al cast, non mancheranno anche alcune sorprese speciali. Il livestream dell’evento offrirà agli abbonati Disney+ di tutto il mondo un accesso completamente esclusivo, facendo immergere gli spettatori nell’atmosfera e nell’adrenalina di un evento così importante. È inoltre prevista anche una bellissima iniziativa: è compreso infatti uno sneak peak del film prima del suo arrivo nelle sale.